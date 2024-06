Famila Schio, il mercato apre con il botto: ecco la nuova guardia Orange

È Ilaria Panzera il primo volto nuovo del Famila Wuber Schio 2024-2025. Dopo il rinnovo per un altro anno di Giorgia Sottana, è infatti giunto il momento di annunciare il primo acquisto per la nuova stagione.

Classe 2002, Panzera è un prodotto del florido vivaio del Geas (come Martina Crippa), squadra con cui ha debuttato in A2 nella stagione 2016-2017. Da lì un percorso di costante crescita che l’ha portata a diventare punto fisso dello starting five di coach Zanotti in una squadra via via sempre più competitiva.

L’ultima stagione è stata la migliore a livello di rendimento con 8,9 punti di media, 4,1 rimbalzi, 1,9 palle recuperate e 2,4 assist.

Alta 180 cm e dotata di una buona fisicità, Panzera è una guardia che sa giocare con grande aggressività in difesa garantendo al contempo un buon contributo offensivo grazie al suo talento realizzativo. Vestirà la maglia numero 10.

Il commento di Panzera e De Angelis

“Sono molto entusiasta di questa opportunità, è un privilegio vestire la maglia di Schio e poter lavorare tutti i giorni con giocatrici e staff di alto livello. Spero che possano essere per me anni di crescita, maturazione e di grandi soddisfazioni. Non vedo l’ora di iniziare!” Queste le sue prime parole da giocatrice orange.

“Vogliamo rimanere sempre al top e già dall’anno scorso, per ovvi motivi anagrafici, stiamo lavorando ad un ricambio generazionale. Ilaria è una ragazza dalle grandi doti e, nonostante la giovane età, vanta già una grande esperienza in serie A1 in una squadra come Geas che le ha permesso di crescere tanto. Siamo sicuri che è una giocatrice che può ambire a grandi risultati di squadra ma anche personali. Il pubblico di Schio sarà entusiasta di averti in orange”. Il commento del DG Paolo De Angelis.