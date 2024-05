Playoff Serie A1, Famila Schio-Passalacqua Ragusa: come seguire la semifinale Scudetto

Si alza il sipario sulle semifinali scudetto della Techfind Serie A1 e al PalaRomare va in scena il primo atto di una sfida ormai eterna tra Famila Wuber Schio e Passalacqua Ragusa (palla a due alle ore 19.30, ingresso gratuito). Si rischia infatti di perdere ormai il conto dei confronti tra scledensi e siciliane che si affrontano per la nona volta ai playoff: 4 volte in semifinale e 4 volte in finale.

In tutte le occasioni, come anche in questa, il fattore campo è sempre stato in mano alle orange che hanno sempre vinto la serie con le iblee. Ragusa e Schio si sono contese anche 7 volte la Coppa Italia (cinque successi del Famila, due della Passalacqua) e 6 volte la Supercoppa Italiana (vinta sempre dalla società del patron Cestaro).

Una serie di dati e statistiche per ricordare quanto questa sfida sia vissuta intensamente dalle due piazze che attendono con impazienza l’alzarsi della palla a due su questa nuova serie playoff. Schio e Ragusa si sono affrontate già 3 volte in questa stagione, sempre con le scledensi a festeggiare: 69-80 al PalaPadua il 3 dicembre (andata di regular season), 67-58 all’Inalpi Arena il 5 febbraio (semifinale di Coppa Italia) e 76-60 al PalaRomare il 30 marzo (ritorno di regular season).

Le avversarie

La Virtus Eirene si è resa protagonista dell’unico e più grande upset di questa stagione: dopo aver chiuso la stagione regolare in sesta posizione, le ragazze di coach Lardo hanno vinto 2-1 la serie contro la Virtus Bologna, espugnando per ben due volte la Segafredo Arena (impresa compiuta anche al secondo turno di Coppa Italia il 7 gennaio scorso).

Chidom e Juskaite sono le punte di diamante della Passalacqua che fa comunque del gruppo la propria forza principale: 15,6 punti e 8,4 rimbalzi per la pivot nigeriana, 12,1 punti e 5,3 rimbalzi per l’ala lituana. In cabina di regia si alternano invece Thomas (10,1 punti e 4 assist) e Milazzo (8,4 punti con il 42% dall’arco e 3,5 assist).

Grande assente dei quarti di finale è stata la capitana Spreafico che garantisce punti ed esperienza nel pacchetto esterne: ancora incerto il suo recupero per gara 1. In crescendo le prestazioni invece della lunga Jakubcova, sempre in doppia cifra nella serie contro Bologna. Per quanto riguarda le italiane, Miccoli e Pastrello sono le prime scelte di coach Lardo dalla panchina.

La semifinale Gara 1, Famila Schio-Passalacqua Ragusa come seguirla

Famila Wuber Schio - Passalacqua Ragusa, Sabato 4 maggio ore 19.30 - PalaRomare (Schio) Diretta streaming su LBFTV Ingresso gratuito (posti riservati agli abbonati)

Arbitri: Wasserman Stefano di Trieste (TS) Martellosio Mattia Eugenio di Milano (MI) e Puccini Paolo di Genova (GE)

La serie contro Ragusa