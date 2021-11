L'Allianz Vicenza cerca il riscatto nella difficile trasferta di Bergamo

La 9a giornata di Serie B mette di fronte alla Civitus Allianz Vicenza la WithU Bergamo. I lombardi sono una delle candidate alla promozione.

Entrambe le squadre vengono da una sconfitta per Vicenza contro Bologna in casa, per Bergamo invece la sconfitta sul campo della Virtus Padova. Sarà una partita durissima per l'Allianz che oltre al valore tecnico del roster dei padroni di casa troverà una squadra arrabbiata con voglia di rivalsa dopo la sconfitta dell'ultimo turno.

Appuntamento domenica 28 novembre, palla a due alle 18.00.