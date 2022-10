Ice Hockey League: Migross Asiago cade in casa per 2-3 contro i Moser Medical Graz99ers

Nulla da fare per la Migross Supermercati Asiago Hockey che esce sconfitta per 3 a 2 con i Moser Medical Graz99ers al termine di una partita combattuta e che l’Asiago non meritava di perdere nei sessanta minuti.

Moncada rientra in roster, mentre ne esce Porco, infortunatosi durante la partita con il Bolzano.



PRIMO TEMPO - ASIAGO-GRAZ, 0-1

Nella prima frazione i giallorossi mettono sotto grande pressione agli ospiti per una decina abbondante di minuti, ma non riescono a battere la guardia di Wieser. Al 13’ Moncada e Magnabosco vanno ad un passo dalla prima marcatura della serata, ma il portiere austriaco si fa trovare sempre pronto e respinge. Un paio di minuti più tardi è invece il Graz a segnare e portarsi in vantaggio: tiro dalla destra di Pesendorfer, deviazione di Krainz e disco in fondo al sacco. Subito dopo la rete segnata da Krainz, il Graz può beneficiare di un powerplay per un fallo di Finoro, ma la difesa stellata regge bene e corre pochi rischi durante l’inferiorità numerica.



SECONDO TEMPO - ASIAGO-GRAZ, 1-2

Nel secondo periodo gli ospiti tentano la fuga e prendono il largo con due reti nei primi dieci minuti: al 6’ Pfeffer colpisce con un tiro dalla blu che passa nel traffico e finisce alle spalle di Vallini, mentre al 10’ i leoni si fanno sorprendere in situazione di powerplay da Alagic, che scappa in contropiede e infila il disco tra i gambali dell’estremo giallorosso. I leoni stellati riaprono la contesa tre minuti dopo con una azione della prima linea, che va al tiro tre volte prima di battere Wieser con un tiro di Finoro. La squadra di coach Barrasso va vicina al secondo goal negli ultimi due minuti con una conclusione di Finoro, dalla quale nasce un rebound che Stevan non riesce a trasformare in goal.



TERZO TEMPO - ASIAGO-GRAZ, 1-0

Dopo quasi sette minuti dall’inizio della terza frazione l’Asiago trova il goal che riapre il match con Salinitri, che con un tiro dei suoi fa secco Wieser. I giallorossi poi per lunghi tratti mettono alle strette la squadra ospite che spesso si rifugia nelle liberazioni vietate per poter tirare il fiato. Si arriva agli ultimi minuti della partita, gli stellati stazionano nel terzo d’attacco e i Graz99ers non riescono a venirne fuori, incappando anche in una penalità per ritardo di gioco. Barrasso toglie anche il portiere e ci prova in sei contro quattro ma Wieser salva tutto e consente ai suoi di portarsi a casa i tre punti.



La Migross Supermercati Asiago Hockey esce così sconfitta da questo appuntamento domenicale all’Odegar ed ora dovrà prepararsi per una settimana impegnativa, in cui scenderà sul ghiaccio per ben tre volte, a partire da mercoledì quando in trasferta incrocerà i bastoni dei Red Bull Salzburg.