Hockey in line, serie A: netta vittoria di Mc Control Diavoli Vicenza su Tigers Trieste

I Diavoli Vicenza riprendono il campionato nel migliore dei modi: con una vittoria netta e un tantissimi gol: 27-0 il risultato finale, che aumenta i punti per gli attaccanti di casa e vede a segno anche i giovani Centofante, Dell’Uomo, Trevisan e Chiamenti, gli ultimi due al primo gol stagionale con la serie A.?

Biancorossi al completo e Tigers Trieste a ranghi ridotti, oltre alla qualità dei padroni di casa, che ormai giocano a memoria e sfruttano al massimo la pista di casa, hanno portato ad una gara a senso unico, in cui già nel primo tempo si è superato il risultato dell’andata, in cui i vicentini hanno chiuso la gara sull’11-0.?Fra le fila dei biancorossi assente Armando Traversa, nuovo tesserato dei vicentini che si unirà al gruppo in settimana.

Sulla gara nulla da dire: gioco gestito dei Diavoli, un paio di pali, tante occasioni, oltre a quelle che hanno portato ai gol, solo un paio di pericoli creati dagli ospiti, ma chiuse bene da Michele Frigo, mentre in casa Trieste a nulla è valso il cambio di portiere a 15 minuti dalla fine, la musica non è cambiata e i vicentini hanno concluso la partita in discesa imponendo il proprio gioco.

La prossima settimana la musica sarà ben diversa: i Diavoli, infatti, saranno impegnati a Milano, contro i rivali di sempre che hanno rinforzato il roster con l’arrivo di un altro nazionale della Repubblica Ceca, Jakub Cik.

?TABELLINO - Mc Control Diavoli Vicenza - CoralImpianti Tigers, 27-0 (14-0) ?

Mc Control Diavoli Vicenza: Frigo, Olando, Cantele, Chiamenti, Campulla L., Delfino, Hodge, Dell'Uomo, Sigmund, Cenofante, Trevisan, Campulla F., Vendrame, Pace, Frigo N., Dal Sasso.?Allenatore: Corso

CoralImpianti Tigers: D’Ambrosi, Gallessi, Mariotto, Fabietti A., Angeli N., Angeli N., Ovsec, Grusovin, De Vonderweid.?Allenatore: Ferjanic

ARBITRI: Slaviero e Gallo

RETI - PT: 3.03 Pace, 4.13 Sigmund, 4.36 Dal Sasso, 6.18 Delfino, 9.14 Sigmund, 9.42 Frigo N., 10.32 Hodge, 11.19 Frigo N. pp, 11.36 Frigo N., 13.14 Trevisan, 16.33 Frigo N., 17.36 Delfino, 19.06 Chiamenti, 19.45 Sigmund - ST: 20.34 Pace, 20.47 Pace, 23.12 Campulla L., 24.23 Pace, 26.16 Campulla L., 28.31 Pace, 28.41 Frigo N., 28.52 Delfino, 30.19 Centofante, 32.01 Pace, 32.26 Hodge, 35.20 Dell’Uomo, 37.34 Delfino.