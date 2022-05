Playoff Serie B: La Civitus Vicenza cade anche in gara 3 e torna a casa. Omegna in semifinale

La corsa playoff della Civitus Allianz Vicenza si ferma in gara 3. I biancorossi cadono anche nel terzo atto della serie contro Omegna.

Partita molto equilibrata con gli uomini di Ciocca, spinti dal pubblico vicentino, partono meglio e provano a crederci in un primo parziale chiuso 23 a 16. Nel secondo periodo la gara resta in equlibrio con gli ospiti che provano a restare attaccati.

Nella ripresa si alza l'intensità difensiva delle due squadre. Terzo periodo giocato punto a punto con Omegna che rosicchia un altro punto e riduce il gap all'alba degli ultimi 10'. Nell'ultimo periodo arriva il crollo di Vicenza che, fa terribilmente fatica in attacco e Omegna ne approfitta per rimontare e portare a casa una vittoria che vuol dire semifinale. Per Vicenza una sconfitta che brucia e che lascia l'amaro in bocca.

Civitus Allianz Vicenza - Paffoni Fulgor Omegna 69-72 (23-16, 19-21, 15-16, 12-19)

Civitus Allianz Vicenza: Fabrizio Piccone 15 (2/7, 3/8), Alessandro Cecchetti 14 (5/10, 1/3), Nicola Bastone 13 (3/6, 1/4), Andrea Mazzucchelli 11 (2/3, 2/5), Andrea Petracca 9 (0/2, 3/6), Raphael Chiti 3 (1/2, 0/2), Luca Digno 2 (1/1, 0/2), Fabio Sebastianelli 2 (1/2, 0/3), Giulio Basso 0 (0/0, 0/0), Michael dee Owens 0 (0/0, 0/0), Marco Massignan 0 (0/0, 0/0), Francesco Giaquinto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 33 7 + 26 (Alessandro Cecchetti 11) - Assist: 14 (Andrea Mazzucchelli 4)

Paffoni Fulgor Omegna: Marco Planezio 15 (2/7, 2/6), Franko Bushati 12 (4/5, 1/6), Federico Burini 12 (1/4, 2/4), Matteo Santucci 11 (2/2, 2/7), Joel Fokou 8 (4/6, 0/1), Marco Turel 7 (2/4, 1/3), Duilio Birindelli 4 (2/6, 0/0), Lorenzo Segala 3 (0/1, 1/1), Lazar Vujic 0 (0/0, 0/0), Jacopo Balanzoni 0 (0/0, 0/0), Mauro Marchioli 0 (0/0, 0/0), Balsa Jokic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 42 12 + 30 (Marco Planezio 9) - Assist: 13 (Franko Bushati 7)