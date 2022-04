Finale Scudetto Serie A1, per il Famila Schio è già tempo di Gara 2

Archiviati i primi quaranta, entusiasmanti, minuti di gara uno per il Famila Wuber Schio e la Virtus Segafredo Bologna è già tempo di tornare in campo per gara due. Ancora al PalaRomare, ancora con ingresso gratuito per tutti: un altro fantastico regalo della società scledense per permettere a tutti gli appassionati di godere del grande basket femminile italiano.

Si riparte dal successo in gara uno delle orange per 83-73: una partita intensa contraddistinta da una partenza fulminante di Dotto e compagne (11-1 dopo tre minuti) ma anche da una grande tenacia delle ospiti che, pur non riuscendo mai a rientrare definitivamente, sono sempre rimaste aggrappate al match.

In gara due servirà un’altra grande prestazione delle orange che non potranno pensare ad una Virtus Bologna ancora così imprecisa al tiro dalla lunga distanza (3/21 contro l’8/19 casalingo) anche se molto velenosa nei rimbalzi offensivi (ben 12 che hanno spesso tenuto in vita l’attacco bianconero). Ghiotta l’occasione di portarsi subito sul 2-0 e presentarsi settimana prossima al PalaDozza di Bologna con ben tre match point scudetto in tasca.

Gara 2 di finale scudetto sarà anche l’occasione per portare sul palcoscenico della pallacanestro nazionale l’esperienza del Baskin, sport altamente inclusivo che vede giocare insieme in campo atleti con e senza disabilità e che dal basket prende ispirazione. Durante l’intervallo del match, infatti, al pubblico del PalaRomare si presenteranno PGS Concordia Baskin Schio e i Bears Baskin di Isola Vicentina.

Proprio la società di Isola Vicentina ospiterà dal 24 al 26 Giugno 2022 le finali nazionali che assegneranno lo scudetto del Baskin; per sostenere tutte le squadre che vi parteciperanno, ha attivato un crowdfunding a donazione libera accessibile a questo link: https://bearsbaskin.com/sostienici

Palla a due alle ore 20 arbitri dell'incontro Valerio Salustri di Roma, Alex D’Amato di Tivoli e Claudia Ferrara di Ferrara