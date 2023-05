Finale scudetto Serie A1, per il Famila Schio match point casalingo contro la Virtus Bologna

La prima parte della missione è stata compiuta. Il Famila Schio è riuscito subito nell’impresa di sbancare il PalaDozza davanti a 5337 spettatori (record assoluto di presenze per una partita di basket femminile), un campo che in Italia era ancora inviolato.

Ora manca la seconda parte: difendere il fortino del PalaRomare (inviolato in campionato ed Eurolega) e mettere così le mani sul dodicesimo scudetto della propria storia. Non sarà di certo facile perché le sfide con Bologna (eccezion fatta per la finale di Supercoppa Italiana) sono state tutte molto equilibrate ma per le orange sarebbe il coronamento di una stagione memorabile.

Mentalmente Schio ha dimostrato una solidità straordinaria sabato sera. L’assenza di Ndour, soprattutto contro avversarie del calibro di Parker, Rupert e Andrè, poteva essere una brutta gatta da pelare invece le tre lunghe scledensi, Bestagno, Keys e Sventoraite, sono riuscite a svolgere in modi molto diversi un ottimo lavoro contro le pari ruolo avversarie.

L’uscita per doppio antisportivo di Mabrey a fine terzo quarto, poi, poteva essere la mazzata decisiva e invece, ancora una volta il Famila Wuber si è compattato ed è riuscito ad uscirne più forte anche da questa difficoltà.

Ora Sottana e compagne avranno al proprio fianco non solo 150 straordinari supporters che hanno fatto sentire assiduamente il loro sostegno in mezzo alla marea bianconera, ma un intero PalaRomare che per tutta la stagione è stato fattore decisivo della cavalcata orange. Il sogno del dodicesimo scudetto, uno dei più sofferti di sempre, è ad un passo. Lo spettacolo di gara due di finale playoff può iniziare.

La serie di finale scudetto

Gara 1 - Virtus Segafredo Bologna 84-86 Famila Wuber Schio

Gara 2 - martedì 2 Maggio ore 20 - PalaRomare di Schio

Ev. Gara 3 - venerdì 5 Maggio ore 20.30 - PalaDozza di Bologna

Gli arbitri

Stefano Ursi di Livorno (LI)

Alessandro Costa di Livorno (LI)

Pasquale Pecorella di Trani (BT)

Biglietti

Ingresso gratuito ma con biglietto da ritirare al PalaRomare:

Lunedì 1 Maggio dalle 16 alle 19

Martedì 2 Maggio dalle 10.30 alle 11.30

Eventuali biglietti rimanenti potranno essere ritirati martedì 2 Maggio prima dell’inizio della partita. Gli abbonati non necessitano di biglietto. Apertura cancelli alle 18.30.



Dove vedere la partita - Diretta streaming in chiaro su LBFTV e su MS Channel (814 SKY)