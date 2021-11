Basket Serie B: Ferraroni Juvi Cremona - Civitus Allianz Vicenza 77 a 52

La Civitus Allianz Vicenza cade al PalaRadi di Cremona 77-52. I biancorossi di Ciocca, sul difficile parquet lombardo, giocano un buon primo tempo, ma nella ripresa vengono subito colpiti dall’energia di Cremona e vanno decisamente sotto nel punteggio, senza poi riuscire a recuperare. Non bastano i 13 punti di Cecchetti e i 12 di Piccone per riuscire a portare a casa i due punti.

Vicenza parte forte dando subito un’importante break agli avversari, volando prima sul 3-12, poi sul 7-16, grazie ad un Cecchetti subito presente in attacco (7 punti per lui nel parziale). Cremona rimonta grazie all’esperienza di Nasello, che permette ai suoi di tornare sotto con un mini-parziale di 6-0. Il primo quarto si chiude sul 13-16.

Cremona impatta in avvio di secondo quarto, quando Milovanovicki segna nel pitturato dopo aver recuperato un rimbalzo offensivo e le due squadre sono pari a 18. In questa fase la sfida è molto combattuta giocata punto a punto, Cremona va avanti con un canestro di Gobbato, Vicenza risponde con un’altra bomba, segnata da Mazzucchelli dall’angolo. Dal timeout Cremona esce convinta e con cinque punti ancora di Gobbato va anche a +3 (27-24). Vicenza resta in scia affidandosi al fisico di Piccoli, che tiene in vita i suoi. La squadra di Ciocca però fatica in attacco, e il tecnico biancorosso è costretto a chiamare timeout. Dal minuto di sospensione la Civitus ne esce ritrovando il fondo della retina con Mazzucchelli, con cui si arriva al riposo lungo sul 34-30.

Cremona scappa in avvio di terzo quarto. Nelle prime battute del secondo tempo, infatti, le triple di Gobbato e Preti portano i padroni di casa avanti di 10 punti. Vicenza non trova il modo di segnare e allora la Juvi ne approfitta: Fumagalli mette un’altra bomba e Nasello in contropiede confeziona un parziale di 11-0 che porta Ciocca al timeout sul 45-30 per la squadra di casa. Il minuto di sospensione non cambia però l’inerzia, perché subito dopo Bona porta a 17 i punti di distacco. A sbloccare i biancorossi è Petracca, dopo 4′ minuti di sanguinoso 0 sul tabellino. Il leccese mostra di essere caldo, tant’è che subito infila la tripla del -12, portando al timeout cremonese. Fumagalli subito segna da tre e riporta a +15 Cremona che continua a segnare con continuità. Una tripla di Bona vale addirittura il +20 per la squadra di casa, prima che Cecchetti chiuda il parziale con il canestro del 59-41.

A questo punto però Vicenza non c’è più e Cremona scappa, dopo 3′ il punteggio è addirittura 66-41. Nel finale coach Crotti dà spazio agli under e Vicenza cerca, senza riuscirci, di rintuzzare il distacco. Alla fine ci sono 25 punti tra Cremona e Vicenza, troppi per quanto visto nel primo tempo.