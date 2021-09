Famila Schio, test con la Virtus Bologna per preparare l'Eurolega. Jasmine Keys: "Pronte ad affrontare Valencia e Bourges"

Ultimo test amichevole per la Famila Wuber Schio prima dell'avventura in Eurolega. Avversaria di turno la Virtus Bologna. La video intervista a Jasmine Keys che analizza il momento delle ragazze guidate da Georgios Dikaioulakos

Ultimi impegni di preason per la Famila Wuber Schio che, dalla prossima settimana, precisamente dal 19 settembre, sarà impegnata nella girone eliminatorio di Eurolega per giocarsi contro Valencia e Bourges il passaggio alla fase successiva della massima competizione europea per club.

Per arrivare al meglio all'appuntamento decisivo di questo scorcio di stagione, le ragazze di Georgios Dikaioulakos stanno alzando il livello delle avversarie da affrontare in amichevole. Lo scorso fine settimana doppio confronto a Porec in Crozia contro contro le ungheresi dello Szeksard e contro le russe dello Enisey. Bilancio in chiaroscuro, una vittoria nel primo match ed un sconfitta nel secondo.

Mercoledì 15 settembre al PalaRomare, palla a due ore 18:00, è di scena la Virtus Bologna di Zandalasini e Cinili. Una delle formazioni più quotate per la Serie A1 2021-2022, al pari delle campionesse d'Italia della Reyer Venezia e della Passalacqua Ragusa. L’ingresso al palazzetto, con capacità inevitabilmente ridotta per le disposizione anti Covid, sarà consentito solo alle persone munite di Green Pass e con una temperatura corporea rilevata inferiore ai 37,5°C. Obbligatorio l'uso della mascherina ed il distanziamento sociale

A tracciare un bilancio di questa prima fase della stagione ci ha pensato l'ala-centro della Famila, Jasmine Keys. Ecco le sue parole. La prima analisi è sulla tre giorni di Porec: “È stata un’esperienza positiva nonostante l’esito dolceamaro perché ci siamo potute misurare con squadre di livello internazionale e giocare partite più fisiche". "Ci è servito molto - ha sottolineato l'azzurra - per capire i nostri punti di forza e, di contro, gli aspetti da migliorare”.

La Keys ha sottolineato quanto sia evidente l’impronta data al gioco dal nuovo coach della Famila, Dikaioulakos: “Stiamo lavorando molto intensamente per proporre una difesa aggressiva, sarà la nostra peculiarità. Manca poco all’inizio della bolla ma noi siamo pronte”.

La chiosa è sul test con la Virtus Bologna: “Si tratta di un test molto importante vista la caratura dell’avversaria. Ci aspettiamo una gara molto fisica per cui la dovremo sfruttare al meglio per prepararci alle gare con Valencia e Bourges”.

Una grande notizia in chiusura. Lunedì 14 settembre, a Parigi, la centro di Schio, Sandrine Gruda, assieme a tutta l’Equipe de France, è stata insignita dal presidente della Repubblica di Francia Emmanuel Macron della Legion d’onore. Il motivo è dettato dagli straordinari risultati ottenuti quest’estate con la nazionale: medaglia d'argento agli Europei e medagla di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020.