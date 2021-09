Il Famila Wuber Schio supera la Virtus Segafredo Bologna nell’ultimo test della preseason: cronaca e tabellino

Scatta il conto alla rovescia per le qualificazioni all’Eurolega per le ragazze della Famila Wuber Schio che, da lunedì 19 settembre, sarano impegnate nella bolla del girone preliminare con Valencia e Bourges. L'ultimo passo di avvicinamento all'impegno più importante di questa fase della stegione è contro la Virtus Segafredo Bologna.

E nonostante le gravi assenze nel quintetto iniziale delle Vu Nere, Cinili, Zandalasini ed una sola straniera, il match di Schio è partita vera. Finisce 87 a 59 per le scledensi al termine di una gara intensa e senza esclusione di colpi.

Parte forte la Virtus che segna un parziale di 5-0. Le azioni si susseguono con frenesia ma il primo quarto termina 18-16 per le padrone di casa. Ad inizio ripresa si segna poco, ma è una fase del match che invece, all'improvviso, si scalda grazie alle giocate di Ciavarella, Keys e Grigalauskyte. E' in questa fase che Schio prende il largo chiudendo la frazione per 42 a 33.

Ad inizio ripresa la Famila Wuber piazza un break di 7-0 ed inizia a mandare cestiste in doppia cifra, inizia la Mestdagh seguita nell'ultimo quarto da Grigalauskyte 11 punti, Andrè 10 punti e Keys 14 punti.

Negli ultimi minuti di gara si mettono in mostra anche Verona e Del Pero che guidano, da par loro, il quintetto tutto italiano con cui coach Dikaioulakos decide di giocare l'ultima frazione. La fisiologica stanchezza di inizio stagione fa il resto determinando un risultato finale, forse bugiardo per i valori effettivi in campo, 87 a 59 per la Famila. Da lunedì si fa sul serio.

Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna 87-59 (18-16, 42-33, 66-51)

Famila Wuber Schio: Del Pero 2, Mestdagh 13, Sottana 5, Gruda 9, Verona 8, Crippa 2, Grigalauskyte 11, Andrè 10, Dotto 6, Keys 14, Laksa 7. Allenatore: Dikaioulakos

Virtus Segafredo Bologna: Pasa 6, Tassinari 13, Ciavarella 19, Tava 2, Parinello 0, Barberis 0, La Terza 2, Dojkic 11, Battisodo 6, Bassi 0. Allenatore: Lardo