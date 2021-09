Famila Wuber Schio, parla Martina Crippa: "Due grandi test per noi in questo weekend"

Nel fine settimana, e precisamente venerdì 10 e sabato 11 settembre, la Famila Wuber Schio sarà di scena in Croazia nel torneo di Porec. Le ragazze guidate da Georgios Dikaioulakos saranno impegnata contro due avversarie di livello internazionale. Il KSC Szekszard, formazione ungherese che disputerà le qualificazioni all’Eurolega nel girone con Kayseri e Sepsi, e le russe dell'Enisey Krasnoyarsk.

Sale quindi il livello della difficoltà e l'intensità dei match dopo gli incontri con la Brixia Basket, la Despar 4 Torri e la Reyer Venezia, anche se in versione rimaneggiata. Tutti match necessari per saggiare la condizione in vista dell'ormai immenente impegno in Eurolega in programma il 21 settembre contro Valencia.

A presentare l'impegno in Croazia è stata oggi, dai microfoni del sito ufficiale della Famila, la guardia classe 1989 Martina Crippa una delle leader del roster. “Sarà un torneo importante per noi – spiega la cestita – perché affrontiamo squadre europee". E ancora: "Ci servirà per capire a che punto siamo con la preparazione e come ci troviamo assieme in campo”.

“C’è ancora tanto lavoro da fare per trovare l’alchimia giusta tra noi - prosegue la guardia di Sesto San Giovanni - e quello che vuole lo staff tecnico. Penso che stiamo lavorando davvero bene: c’è intensità, voglia di conoscersi e recepire al meglio le indicazioni”.

Per Martina Crippa la stagione che sta per iniziare rappresenta, di fatto, il ritorno alla normalità dopo il brutto infortunio al ginocchio patito nella preseason 2020-2021. I numeri parlano chiaro, 8 punti alla Brixia, 3 con la Despar 4 Torri e 9 contro le campionesse d'Italia di Venezia.

“L’anno scorso - ha concluso - i primi mesi sono stati dedicati al ritrovare il feeling con il campo e con il ritmo gara. Quest’anno la mia preseason è diversa, più normale: l’infortunio è ormai alle spalle da molto tempo e ora viaggio su ritmi che più mi si confanno”. L'Ufficio stampa della Wuber Famila Schio segnala, infine, che dopo il torneo di Porec la squadra sarà impegnata in una amichevole di lusso, l'ultima prima dell'Eurolega. Mercoledì 15 settembre a fare visita al PalaRomare ci sarà la Virtus Segafredo Bologna. Palla a due alle ore 18:00.