Famila Schio, tutte le informazioni per acquistare i biglietti e gli abbonamenti per l’Eurolega

Ad un anno esatto dal successo riscontrato dalla "bolla" di Schio, la FIBA ha scelto ancora la città scledense per le gare di qualificazione all'Eurolega 2021-2022. Dal 19 al 24 settembre il PalaRomare sarà la sede delle partite del gruppo 2 di qualificazione alla regular season.

Sul parquet si affronteranno la Beretta Famila Schio, le francesi del Tango Bourges Basket e le spagnole del Valencia Basket. In palio un posto nella fase a gironi della massima competizione europea per club.

A tal proposito, in una nota di stampa, la Famila comunica, che da sabato 18 settembre, a partire dalle ore 18, sarà possibile acquistare sul portale vivaticket.it e sul sito ufficiale del club i biglietti e gli abbonamenti per assistere alle gare.

Questi i prezzi di biglietti singoli (validi per una sola partita) e abbonamenti (validi per tutte e tre le gare):

- Partita singola: Sedili gialli Interi: 12 €, ridotti 6 € Sedili rossi Interi: 10 €, ridotti 5 €

- Abbonamenti: Sedili gialli Interi: 25 €, ridotti 12 € Sedili rossi Interi: 20 €, ridotti 10 €

Le persone affette da disabilità possono richiedere un accredito per l’ingresso alle partite. La modalità richiesta è quella dell'invio di una mail, almeno 48 ore prima della gara, all'indirizzo biglietteria@familabasket.it.

Da segnalare che i giorni delle gare, a partire dalle 18.30, sarà aperta la biglietteria del PalaRomare per l’acquisto sia dei biglietti che degli abbonamenti.

Ricordiamo, a tal proposito, che l’ingresso al palazzetto sarà a capienza ridotta, solo per le persone munite di Green Pass e con temperatura corporea rilevata inferiore ai 37,5°C. Per gli under 12 il Green Pass non è richiesto. Pertanto è consigliabile acquistare i biglietti per tempo e preferibilmente con la modalità online. Per il rispetto delle normative poste in essere per il contenimento della pandemia sono obbligatorie la mascherina ed il distanziamento sociale.

Il programma completo delle partite: