Famila Schio, al PalaRomare arriva la Geas. Fontana: "Abbiamo capito gli errori commessi in Eurolega"

Smaltita la delusione per la cocente sconfitta casalinga di Eurolega contro lo Spar UniGirona, per il Famila Wuber Schio è già tempo di tornare in campo. C’è tanta voglia di riscatto per le orange, si legge in una nota di stampa del club, e la prima gara in casa di campionato è l’occasione ideale per rialzare la testa e ritrovare morale.

“Ributtarsi nel campionato - spiega l’assistant coach Fontana - ti dà la possibilità di rimediare quello che è stato il recente passato. Abbiamo analizzato la sconfitta di giovedì e abbiamo capito quali sono stati gli errori commessi che potevamo evitare”.

Al PalaRomare arriva una Geas Sesto San Giovanni incerottata e colpita dalla sfortuna in questa prima parte di stagione. Le lombarde, infatti, hanno perso capitan Arturi (lesione del legamento crociato) e hanno disputato la scorsa partita senza Gwathmey, Panzera ed Ercoli. Ciò nonostante le ragazze di coach Zanotti si sono imposte con fermezza sulla neopromossa Faenza (75-56) mentre all’Opening Day avevano ceduto il passo a Ragusa (75-43).

Finora è Sara Crudo la grande trascinatrice dell’Allianz: 19,5 punti di media con un pirotecnico 7/9 dall’arco. In doppia cifra di media anche Graves (13 punti e 9,5 rimbalzi) e Trucco (10 punti e 7,5 rimbalzi). Partita speciale per Verona e Crippa (ex di turno) e capitan Dotto che sfiderà per l’ennesima volta la gemella Caterina (miglior passatrice della squadra con 4 assist ad allacciata di scarpe).

“Geas ha avuto problemi per tutta la preseason e anche ora ha diverse difficoltà - sottolinea Fontana - con gli infortuni. Sono però una squadra che nelle difficoltà si compatta ancora di più. Ci aspettiamo una partita molto aggressiva da parte loro”.

Per quanto riguarda il Famila, nonostante la sconfitta di giovedì, coach Dikaioulakos ha potuto finalmente disporre di tutto il roster al completo, eccezion fatta per De Pretto che sta ancora lavorando per il pieno rientro in gruppo. Per la gara di domani dovrà nuovamente scegliere a quale straniera far osservare un turno di riposo: finora l’unica a cui non ha mai rinunciato è Kitija Laksa che anche contro Girona ha chiuso come top scorer della gara.

“Per certi versi - conclude il tecnico orange - questa sfida potrà avere delle affinità con quella di giovedì perché Geas è una squadra che crea gran parte del gioco da situazioni di pick n roll e di 1vs1”.

Da segnalare infine una curiosità, Sandrine Gruda, dopo essere diventata la terza miglior rimbalzista della storia moderna dell’Eurolega, domenica può abbattere il muro dei 1000 punti in Serie A1, per lei al momento 992 punti segnati in 70 presenze