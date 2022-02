Famila Schio, arriva il colpo a sorpresa: Aby Gaye è una nuova giocatrice delle orange

Il Famila Wuber Schio annuncia l’ingaggio della lunga francese Aby Gaye. La giocatrice inizierà a lavorare già oggi, lunedì 14 febbraio, con il gruppo che riprenderà gli allenamenti dopo alcuni giorni di riposo concessi in questa breve sosta.

Aby Gaye, centro francese di 195 cm classe 1995, ha vestito in questa stagione la maglia di Sopron affrontando in Eurolega anche il Beretta Famila: 17 i minuti di media per lei con 4 punti e 4,5 rimbalzi in una squadra, però, che si è distinta più per la difesa che per l’attacco (66,8 punti, undicesimo di tutta la lega).

Quella ungherese è stata la prima esperienza fuori dai confini nazionali per Gaye che in precedenza ha vestito le maglie di Basket Landes, Tarbes, Villeneuve-d’Ascq e Toulouse. Ha vinto il campionato francese con Villeneuve-d’Ascq e con Basket Landes.

Gaye dal 2014 fa anche parte della selezione della nazionale transalpina, compagna di Sandrine Gruda che ne ha fornito ottime referenze. Con la nazionale giovanile ha vinto due volte gli Europei (U18 e U20), un argento europeo e uno mondiale, infine un bronzo europeo.

Il Direttore Generale del Famila Schio, Paolo De Angelis commenta così quest’ultimo acquisto: “Gaye è la giocatrice giusta al posto giusto al momento giusto. Avevamo necessità di coprire il vuoto lasciato da Collier, le cui condizioni fisiche ancora precarie la costringono a rimanere negli Stati Uniti".

E ancora: "Le nostre tre lunghe hanno svolto un lavoro eccellente ma avevamo bisogno di rinforzare il reparto anche per garantire alti standard in allenamento. Potevamo scegliere solo una giocatrice europea (avendo già utilizzato i due visti a disposizione) e Gaye ci è sembrata la scelta giusta: giovane ma con esperienza, proviene dall’eccellente scuola francese, ha già disputato l’Eurolega e siamo sicuri non avrà problemi a inserirsi velocemente nello spogliatoio".

"Ancora un grande ringraziamento al presidente Cestaro - conclude De Angelis - che con questo investimento ci consente di proseguire l’ottimo percorso che stiamo facendo per cercare di centrare tutti gli obiettivi possibili in questi ultimi tre mesi di stagione.”