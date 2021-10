Eurolega Femminile, ancora un ko per Schio: contro Sopron termina 67-58

Il Beretta Famila Schio arriva al match della Novomatic Aréna di Eurolega con una vittoria ed una sconfitta all’attivo. E purtroppo, dopo la gara di oggi, il ruolino peggiora sensibilmente poichè le ragazze guidate da Georgios Dikaioulakos rimediano il secondo ko consecutivo. Finisce 67-58, decisivo il terzo quarto dove le orange rimediano 8 punti di scarto che di fatto decidono il match.

La cronaca. Partita in grande equilibrio nel primo tempo che termina 36-36 dopo il 21-21 della prima frazione ed il 15-15 della seconda. Decisiva, in questa fase per Schio, la vena realizzativa di Laksa e Gruda oltre al gran lavoro sotto le plance delle lunghe.

Dopo la pausa lunga Mestdagh, con una conclusione pesante dà il nuovo vantaggio orange che Collier materializza in un possesso pieno: 40-43 al 23’. Poi, dopo una lunga serie di errori, Fegyverneky buca per due volte la retina dall’arco con anche una tripla di tabella: 46-43. Schio è in partita ma subisce una pesante serie di fischi arbitrali che garantiscono punti facili in lunetta a Varga e Jovanovic: 52-46. Questa situazione mina anche la fiducia in attacco delle orange che negli ultimi cinque minuti segnano appena due punti con Crippa: 56-48 alla penultima sirena.

Si muove pochissimo il tabellone nei primi minuti dell’ultimo periodo ed il Famila si riavvicina con Gruda e Mestadgh fino al -4 ma manca sempre la giocata per impattare. Al 35’ a coach Dikaioulakos, evidentemente infastidito da un arbitraggio poco chiaro (22 a 0 i tiri liberi per le padrone di casa), viene fischiato un fallo tecnico che però non dà la svolta al match: Williams infatti, con il tre su tre dalla lunetta quinto fallo di Sottana caccia il Beretta addirittura a meno 11. Un break che ipoteca il risultato e che Andrè rende solo meno amaro con il canestro del 67-58 finale.

Il tabellino ufficiale di Sopron Basket-Beretta Famila Schio 67-58. Parziali 21-21; 15-15; 20-12; 11-10

Sopron Basket: Gabby Williams 17 Zsofia Fegyverneky 8 Aliz Varga 2 Nevena Jovanovic 11 Zsuzsanna Sitku Bernadett Hatar 25 Anna Laura Molnarova Patrícia Tímea Kókai Aby Gaye 0 Sara Varga 4. Allenatore: David Gaspar

Beretta Famila Schio: Beatrice Del Pero ne Kim Mestdagh 8 Giorgia Sottana 4 Sandrine Gruda 12 Costanza Verona 2 Martina Crippa 2 Olbis Andre 6 Francesca Dotto 3 Jasmine Keys 0 Kitija Laksa 17 Charli Elionne Collier 4. Allenatore: Georgios Dikaioulakos