Eurolega femminile, nuovo rinvio per il Famila Schio: salta il match del 19 gennaio

In una nota di stampa il Beretta Famila Schio comunica che la partita di Eurolega femminile contro il Fenerbahce è rinviata a data da destinarsi. Il motivo del rinvio è legato alla presenza di alcuni casi di positività al coronavirus covid-19 all'interno del gruppo squadre della formazione turca.

Il match, valido per la undicesima giornata del Girone B della Regular Season, era un programma per mercoledì 19 gennaio, palla a due alle ore 19, alla Ülker Sports Arena di Istanbul. La data del recupero non è stata ancora decisa.

Il prossimo appuntamento in calendario per il Beretta Famila Schio diventa così il recupero della quarta giornata, sempre di Eurolega, sabato 22 gennaio alle ore 19.30, al PalaRomare contro l'Arka Gdynia.