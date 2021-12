Eurolega femminile, per il Famila Schio scontro al vertice con il Girona

Nell'anno solare 2021 il Girona è la bestia nera del Famila Schio. E' stata l’unica squadra, infatti, ad espugnare, per ben due volte il PalaRomare. “Girona è una squadra completa, fisica e che gioca molto bene assieme - ci in una intervista al sito ufficiale del club scledense Martina Crippa - Praticano un basket veloce e la chiave sarà sicuramente una grande difesa che tolga loro delle certezze”.

Così la voglia di riscatto in casa Beretta è tanta come il desiderio di proseguire l’ottima scia di quattro vittorie consecutive in Eurolega e scalzare dal gruppo di testa proprio le rossonere. Purtroppo, però, c’è da fare i conti anche con un’infermeria affollata, da valutare le condizioni di Sottana, Verona e Collier, che sta ovviamente avendo delle conseguenze anche sulle altre giocatrici, costrette agli straordinari.

“Stiamo incontrando dei problemi di infortuni - prosegue la Crippa - che purtroppo complicano anche gli allenamenti; però tutte stiamo dando quel qualcosa in più per tenere alto il ritmo e continuare a fare bene in tutti gli impegni che stiamo affrontando”.

Il Girona occupa assieme a Schio, Sopron e Fenerbahce la testa della classifica di un equilibrato gruppo B dell'Eurolega femminile. Le catalane sono reduci da una striscia aperta di tre vittorie consecutive tra cui l’ultima, preziosissima, in Ungheria.

In sede di presentazione della sfida da segnalare che la top scorer della squadra è Kennedy Burke: l’ex Dinamo Sassari viaggia a 19,5 punti di media, in assoluto la migliore delle sue.

Altre tre giocatrici sono costantemente sopra la doppia cifra di punti realizzati: l’altra USA Gardner, la svedese Drammeh e la lunga Reisingerova. In cabina di regia c’è la sempiterna Palau (5,5 assist in 27 minuti a 42 anni!), ma attenzione anche a Flores Costa e a Frida Edelbrink, assente nella sfida di andata.

Palla a due mercoledì 15 dicembre alle ore 20.10 in diretta sul canale Youtube della Euroleague Women.

Da segnalare infine che negli ultimi giorni, intanto, si sono separate le strade del Famila Schio e di Valeria De Pretto. "La società, si legge in una nota, ringrazia Valeria per il lavoro svolto assieme in quest’anno e mezzo e le fa i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera".