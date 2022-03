Incrocio romantico, il Famila Schio torna a Praga per i quarti di finale di Eurolega femminile

Si riparte da dove tutto si era interrotto. 11 marzo 2020, il Beretta è a Praga per giocare gara uno dei playoff ma, a poche ore dalla palla a due, la partita viene cancellata per la rapida diffusione del Covid che aveva già colpito il nostro Paese. L’intera manifestazione fu poi annullata per la definitiva esplosione della pandemia.

Ora Schio vola in Repubblica Ceca con un’altra atmosfera preoccupante, la guerra in Ucraina, che sta lasciando sgomento tutto il mondo. È per questo motivo che la FIBA, coordinatamente alle federazioni degli altri sport, ha escluso le squadre russe dalle competizioni europee e ha quindi rimescolato gli accoppiamenti dei quarti di finale di Eurolega che le orange avrebbero dovuto disputare contro Salamanca.

Le ceche sono tra i top team di lunga tradizione europea: vincitrici dell’Eurolega nel 2015, quest’anno sono la seconda miglior squadra per punti e assist, la prima per rimbalzi. Dispongono di tre giocatrici assolute fuoriclasse: Brionna Jones, centro delle Connecticut Sun, viaggia a 21 punti e 7,6 rimbalzi di media; Alyssa Thomas, compagna di Jones a Connecticut, sfiora la doppia doppia con 14,3 punti e 9,6 rimbalzi; infine Maria Conde, ala piccola spagnola che si sta consacrando sul palcoscenico europeo con 17,2 punti a gara. Il roster gialloblù pullula poi di “gregarie” come la guardia slovena Oblak (9,6 punti e 5 assist), il centro serbo Stankovic (9,4 punti e 6 rimbalzi) e le ceche Vorackova e Vyoralova o la slovacca Balintova.

Praga è una formazione estreamente fisica, dal gioco molto veloce e che ama correre in campo aperto: la massima espressione di questa filosofia è proprio Thomas che, dall’alto dei suoi 188 cm, quando prende palla a rimbalzo difensivo copre tutto il campo fino al canestro avversario senza che nessuna possa fermarla.

Il Beretta, però, ha le carte in regola per mettere in difficoltà le praghesi con la propria difesa che tanti grattacapi ha creato a tutte le formazioni fin qui incontrate. Servirà sicuramente la partita perfetta per espugnare la Kralovka Arena, impresa che riuscì nel gennaio 2019, nell’ultimo confronto tra le due squadre. La serie, che inizia appunto domani alle 18, si sposterà poi martedì 15 marzo al PalaRomare per gara due e tornerà venerdì 18 in Repubblica Ceca per l’eventuale gara 3