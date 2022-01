Eurolega femminile, Al PalaRomare di Schio arrivano le polacche dell'Arka Gdynia

L’ultima gara di Eurolega del Beretta Famila Schio risale allo scorso 21 dicembre, esattamente un mese fa. Fu una partita particolare, vinta della scledensi di un solo punto dopo un tempo supplementare contro le fortissime ungheresi di Sopron.

Ora, dopo ben due rinvii, il Famila Schio è pronto ad affrontare in sequenza due sfide europee, entrambe fra le mura amiche del PalaRomare prima di volare per due volte a Istanbul. La prima sfida, che si gioca nell’inusuale appuntamento del sabato sera, è il recupero dell’undicesima giornata di stagione regolare contro Arka Gdynia.

Sulla carta è la partita più abbordabile dell’intera stagione contro il fanalino di coda del gruppo B, fermo a due vittorie di cui una proprio contro il Famila. Nella pratica le variabili in gioco sono tantissime: la lunga assenza di Schio da partite ufficiali riprese solo nell’ultima settimana; la necessità di ritrovare la condizione di forma migliore; il cambio di allenatore delle avversarie che può essere un fattore rivoluzionario.

“È passato un mese dalla nostra ultima gara di Eurolega. - ricorda coach Dikaioulakos - Abbiamo perso il nostro ritmo gara ma allo stesso tempo abbiamo lavorato molto bene in allenamento. Abbiamo avuto il problema del Covid ma le ragazze si allenano così bene che in questo momento non ho paura di nulla.”

L’occasione è di quelle da non farsi scappare: con una vittoria il Beretta aggancerebbe al quarto posto Girona e Dynamo Kursk (che ha una partita in più), prossima avversaria delle orange mercoledì al PalaRomare.

Gdynia ha invece poco da chiedere alla classifica e giocherà soprattutto per l’onore di espugnare il PalaRomare: impresa riuscita in questa stagione solo a Girona. Le polacche proveranno anche ad agganciare Girona in un altro primato: quello di battere Schio per due volte in stagione; nella gara d’andata, infatti, l’Arka si impose 71-67.

“All’andata abbiamo rimediato una sconfitta che andava evitata ma sono cose che possono capitare. Gdynia non sta affrontando un bel periodo: hanno cambiato allenatore anche se ora sembra abbiano trovato una loro dimensione. Si tratta comunque di una di quelle partite in cui è più importante pensare a noi che a loro”.

La forza delle polacche risiede soprattutto nel gioco interno con Gustafson e Kunek a trascinare la squadra a livello realizzativo: 17,9 punti per la statunitense, 14 per l’irlandese. Nel reparto esterne, invece, particolare attenzione a Kastanek e Pavlopoulou: la guardia polacca tira con il 40% dall’arco, la play greca ha debuttato con 9 punti e 8 assist nella sconfitta interna con Basket Landes di mercoledì.