Eurolega Femminile, il Famila Schio alla prova del Landes

Ancora una trasferta per il Beretta Famila Schio che, dopo il lungo viaggio a Campobasso, vola in direzione Landes, più precisamente nella cittadina di Mont-de-Marsan, nel sudovest della Francia non troppo distante dal confine con la Spagna. Il motivo è legato allaa prima gara del girone di ritorno dell'Eurolega di basket femminle, contro un’avversaria già incontrata in stagione, appena due mesi fa.

“All’andata abbiamo vinto di 40 punti - ricorda in una intervista concessa al canale ufficiale del club capitan Francesca Dotto - e loro adesso avranno voglia di rivincita. Giochiamo in casa loro, in un ambiente caldo e ci dobbiamo aspettare una partita molto impegnativa”.

Il Famila Schio nella massima competizione europea ha una striscia aperta di tre vittorie consecutive, Fenerbahce, Kursk, Galatasaray, mentre Basket Landes ha rimediato tre sconfitte nelle ultime quattro gare dopo aver sgambettato Fenerbahce e Kursk.

Il record delle due squadre è simile e, anche per questo equilibrio, l’Eurolega ha individuato la partita del 9 dicembre come game of the week.

“Non so se nel nostro gruppo siamo diventate la squadra da battere - sottolinea la Dotto - anche se siamo in un ottimo momento di forma. Noi comunque siamo concentrate su noi stesse e affrontiamo il nostro cammino una sfida per volta”.

Entrando in sede di commento da segnalare che il Basket Landes si presenta a questa sfida con diversi volti nuovi rispetto alla gara del PalaRomare, così come la stessa Schio del resto.

Sono arrivate in corsa l’ala svedese Margarity (già 13,3 punti e 8,5 rimbalzi), l’USA Cunningham (11,3 punti e 5,7 rimbalzi in tre gare) e la brasiliana Dos Santos (10 punti e 8 rimbalzi).

Quest’ultima, però, ha giocato una sola partita finora mentre non è certo l’impiego di Cunningham e Dumerc che hanno saltato l’ultimo impegno di campionato con Bourges per infortunio. Anche Schio non potrà contare sull’intera rosa: Sottana non ha recuperato il colpo subito domenica a Campobasso mentre un piccolo problema fisico ha fermato anche Collier.

Palla a due alle ore 19 di giovedì 9 dicembre. Il match sarà visibile come sempre sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e sul canale Twitch dell’Euroleague Women