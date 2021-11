Eurolega femminile, il Famila Schio ospita la capolista Galatasaray

Per l’ultima giornata del girone di andata della Eurolega femminile, mercoledì 1 dicembre al PalaRomare di Schio, arriva la capolista Galatasaray. Palla a due alle ore 19.30. Grazie ad una statistica composta da due sconfitte e quattro vittorie, di cui l’ultima nello scontro al vertice con Sopron, le turche si sono prese la testa gruppo B, il pià equilibrato della competizione.

Per il Beretta Famila Schio si tratta di una sfida delicatissima: in caso di vittoria, non solo allungherebbe la striscia positiva a tre successi consecutivi, ma aggancerebbe in classifica proprio le giallorosse turche.

Per cercare un’altra impresa europea, il Famila potrà contare per la prima volta anche sulla fresca campionessa WNBA Diamond DeShields, arrivata la settimana scorsa alla corte di Coach Dikaioulakos. “Sarà sicuramente a roster - annuncia il coach nella video intervista che segue - se e quanto giocherà, però, dipende da diversi fattori. Quanto sarà pronta e quanto bene avrà compreso il nostro gioco: è importante che lo sappia effettuare alla giusta velocità e non si rischi di perdere il tempismo nelle giocate”.

In quest’ultimo mese, in ogni caso, il Famila Schio ha mostrato evidenti segnali di evoluzione del proprio gioco che hanno permesso di conservare l’imbattibilità in campionato e centrare successi importanti in Eurolega con Fenerbahce e a Kursk.

In sede di presentazione da segnalare che il Galatasaray è una formazione atipica nel panorama europeo perché fa forza soprattutto sul collettivo delle nazionali turche con pochi ma mirati inserimenti di giocatrici straniere, tutte di altissimo livello: la serba Krajisnik è infatti la top scorer con 18,3 punti a cui aggiunge 8,7 rimbalzi.

Con lei si mette in luce la Steinberga, ex Reyer Venezia 17,5 punti e 6,8 rimbalzi a gara per la lettone. Ed Infine l’ex Passalacqua Ragusa Riquna Williams, arrivata in corsa a sostituire Kaela Davis, in quattro partite ha segnato 15,5 punti con l’aggiunta di 3,8 assist. Tra le turche il contributo più importante arriva da Bilgic, anch’essa in doppia cifra con 10,5 punti, miglior passatrice della squadra con 4,8 assist e prima anche per palloni rubati, ben 2,5.

“Il loro stile di gioco è diverso da quello di Kursk ma questo è il bello dell’Eurolega - conclude coach Dikaioulakos - giocare contro squadre di vari paesi e con differenti modi di interpretare la pallacanestro. Galatasaray ha come obiettivo quello di distruggere il gioco avversario con cambi di marcatura e di difesa che creano confusione. Ma siamo sicuri che riusciremo ad interpretare al meglio la gara e fare una buona prestazione"

In settimana, l’Eurolega ha aggiornato il suo power ranking nel quale Beretta Famila Schio e Galatasaray appaiono come le squadre che hanno scalato più posizioni in classifica. Si annuncia un match dagli altissimi contenuti tecnici ed emozionali. Diretta streaming sul Canale Youtube della EuroLeague Women