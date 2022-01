Eurolega femminile, sconfitta per il Famila Schio: la Dynamo Kursk passa al PalaRomare per 64-80

Non è andata come doveva. Con una vittoria il Famila Schio avrebbe festeggiato la quasi matematica certezza della qualificazione ai quarti di finale di Eurolega femminile con due turni di anticipo. E' arrivata invece una chiara sconfitta, 64-80 il finale, una sconfitta che rimette in corsa la Dynamo Kursk, ma una sconfitta nella quale è comunque possibile trovare un fattore positivo.

La differenza canestri tra i due club, infatti, resta in favore del Famila che all'andata aveva espugnato il parquet dello Sport Concert Complex di Kursk con una differenza di +19. Differenza che il -16 di ieri non riesce a colmare.

È stata una partita spigolosa quella del PalaRomara anche per via di un arbitraggio che ha mantenuto un metro di valutazione molto permissivo che le russe hanno sfruttato a proprio vantaggio più delle scledensi. Schio ha sofferto molto la difesa ospite che, con un’intensità mai vista all’andata, ha costretto a ben 16 palle perse e tante soluzioni di tiro forzate.

La Dynamo Kursk, inoltre, ha tirato con un devastante 11 su 24 dall’arco, punendo ogni disattenzione orange. Una buona notizia per le veneto è il rientro di capitan Dotto che ha avuto subito un buon impatto nel secondo tempo. Ora il Beretta dovrà conquistare la vittoria decisiva in una delle due trasferte ad Istanbul contro Galatasaray e Fenerbahce.

La partita - Inizio titubante delle due squadre al tiro: solo 6-6 a metà quarto con la tripla di Baric e i liberi di Deshields e Sottana. Si difende forte ma c’è anche tanta tensione in fase di costruzione che porta a scelte discutibili in attacco da ambo i lati: così un paio di buone azioni offensive delle russe bastano per il primo break firmato Howard-Shabanova, 6-13. La risposta arriva da Verona e dalla tripla di Deshields che fa 11-15, mentre la gara diventa subito molto fallosa. Negli ultimi secondi palla rubata da Kozik per il più sei Kursk, 11-17 il parziale

Terribile la ripresa del gioco nel secondo quarto con il Beretta subito a segno dall’arco con Sottana ma che subisce poi due triple consecutive di Prince e Ogunbowale e l’appoggio su rubata di Lisec: 14-25. Risposta splendida delle orange dopo il timeout di Dikaioulakos: si sblocca Gruda mentre Sottana e Keys in contropiede finalizzano fino al 21-25. La partita vive di strappi e a beneficiarne è la Dynamo perché Schio viaggia troppo a corrente alternata: parziale di 5-0 Howard-Ogunbowale a cui mette una pezza due volte Deshields. Keys e Laksa riescono a riportare le orange fino al meno quattro ma due triple nel finale di Prince e Kozik mandano le squadre negli spogliatoi sul 31-40.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga dopo due gare senza vedere il campo, Dotto entra in gioco e firma subito la tripla che risponde ad Howard. Con la capitana in campo Schio trova un’energia diversa che permette di rientrare fino al meno 43-46 con i liberi di Keys. Il Famila tiene al guinzaglio l’attacco russo (solo otto punti in sette minuti) ma subisce poi una forte spallata di Ogunbowale che rimette nove punti di distanza mentre Prince chiude ai liberi sul 43-54.

L’ultimo quarto rischia di diventare catastrofico per un Beretta che fa davvero fatica a contenere le sfuriate russe: Howard sigla il +15 ma Mestdagh con due ottime giocate riporta le orange a meno dieci. Kursk è in fiducia e brucia la retina dall’arco con Kozik per il 50-68 dimostrando la ferma volontà di voler ribaltare la differenza punti dell’andata. Gruda riesce finalmente a mettersi in ritmo e Schio torna a -14. Continuano gli assalti ospiti che ritrovano il +18 con l’ennesima tripla di Prince ma nel finale i liberi di Gruda e Keys la chiudono sul 64-80, limitando i danni.



Il tabellino ufficiale di Beretta Famila Schio-Dynamo Kursk 64-80. Progressione Parziali: 11-17, 31-40, 43-54

Beretta Famila Schio: Deshields 13, Del Pero ne, Mestdagh 5, Sottana 8, Gruda 12, Verona 2, Crippa 0, Andrè 1, Dotto 3, Keys 15, Laksa 5

Dynamo Kursk: Howard 16, Kozik 11, Burovaya ne , Prince 13, O. Frolkina 0, E. Frolkina ne, Ogunbowale 20, Lisec 10, Levchenko 0, Baric 6, Abaiburova ne, Shabanova