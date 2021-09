Eurolega, per la Famila Schio inizia l'avventura. Dikaioulakos: "Soddisfatto dal lavoro delle mie giocatrici"

L'inizio della nuova settimana porta alla Famila Schio il momento decisivo di questa prima fase della stagione. Il momento in cui, il percorso iniziato il 9 agosto giunge al compimento. Da domani, 21 settembre, infatti, prende il via la bolla del PalaRomare, bolla all'interno della quale si svolgerà il girone di qualificazione per approdare alla fase a gironi dell'Eurolega 2021-2022.

Nel frattempo le ragazze di coach Dikaioulakos hanno faticato, hanno sudato e soprattutto hanno imparato a conoscersi. Come riferisce in una nota l'Ufficio Stampa del club, ci sono stati sei test, con tanto di piacevole ritorno del pubblico, l’inserimento delle nuove giocatrici ed ora è tutto pronto per la bolla.

A fare il punto della situazione è lo stesso tecnico delle orange: “Sono molto soddisfatto dal lavoro svolto dalle mie giocatrici – rivela Dikaioulakos – hanno mostrato grande personalità e hanno lavorato sodo. In questo processo di costruzione di una nuova pallacanestro si commettono errori, è inevitabile, e vanno risolti: abbiamo giocato momenti di buono e cattivo basket. Ma siamo pronti per questa bolla”.

Il programma prevede il match inaugurale il 21 con la sfida tra Valencia e Schio, il giorno seguente, il Beretta Famila affronterà il Bourges, il girone verrà chiuso il 23 dalla sfida tra le spagnole e le francesi.

L’allenatore greco analizza il valore di Valencia: “Si tratta della classica squadra spagnola: corre bene il campo, è aggressiva in difesa e ha molto talento. L’anno scorso ha vinto l’Eurocup dimostrando di essere un’ottima formazione, così come lo siamo noi. Anzi, ad essere sincero, penso che noi siamo una squadra migliore”.

Affrontare due gare così ravvicinate e di così alto, livello richiede uno sforzo mentale superiore: “La chiave sarà mantenere la concentrazione – conclude il tecnico di Schio – e pensare a tutte quelle cose che ci rendono un gruppo forte e valido. Inoltre non dobbiamo farci sopraffare dallo stress. Non mi preoccupa giocare due partite in due giorni: se siamo una buona squadra lo dobbiamo mostrare in momenti come questi, senza alcuna scusa”.

Le gare di Eurolega saranno visibili in diretta streaming sul canale Youtube della FIBA e su TVA Vicenza (canale 832 di SKY).

Il Programma del girone 2 di qualificazione all’Eurolega 2021-2022