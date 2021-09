Eurolega, la Famila Schio supera di slancio il Valencia: cronaca e tabellino

La Beretta Famila Schio supera nettamente il Valencia Basket nel primo match del Gruppo C di qualificazione alla fase finale dell'Eurolega femminile. La partita, disputata nella bolla del PalaRomare, è stata dura ed intensa ma le ragazze di Dikaioulakos l'hanno tenuta saldamente in mano portando a casa una vittoria preziosissima.

Grande equilibrio nel primo quarto, terminato sull'11-10 per la Beretta. Ma già dal secondo quarto le ragazze di casa spingono sull'acceleratore e tracciano un solco di 11 punti. Decisivo in questa fase l'apporto di Giorgia Sottana che piazza due bombe da tre, due assist e due punti dal campo.

Al rientro sul parquet dopo la pausa, la Famila soffre la reazione di Valencia, ma la capacità di resistere nel momento decisivo del match permette alle venete di limitare il recupero e di allungare di nuovo negli ultimi minuti della frazione. Il tempo si chiude sul +13 per Schio.

Nel quarto finale il ritmo si abbassa, la Famila tiene bene il campo e porta a casa la partita con un netto 56-48. Entrando nel dettaglio delle prove individuali da sottolineare la serata mostruosa di Kitija Laksa, per lei 19 punti, con 8 su 13 dal campo e ben 5 su 7 da tre. In doppia cifra anche Sottana e Keys. Per Valencia si salva Cristina Ouvina ma va registrato che nessuna spagnola arriva in doppia cifra.

Nemmeno il tempo di respirare che già domani si torna in campo. Alle 19.30 è in programma, sempre al PalaRomare, la gara tra la Beretta e le francesi del Tango Bourges Basket. Sarà la partita decisiva per il passaggio del turno.

Il tabellino ufficiale di Valencia Basket-Beretta Famila Schio 48-56. Parziali: 10-11, 22-33, 33-46, 48-56

Valencia Basket: Laura Gil 6, Cristina Ouvina 9, Leticia Romero 2, Lorena Segura Moreno 2, Celeste Trahan-Davis 6, Raquel Carrera 6, Queralt Casas 2, Claudia Contell, Anna Gomez, Marie Guelich 8, Jana Raman 4, Angela Salvadores 3 Allenatore: Ruben José Burgos Lopez

Beretta Famila Schio: Francesca Dotto 5, Monika Grigalauskyt? 2, Sandrine Gruda 8, Kitija Laksa 19, Giorgia Sottana 12, Olbis Andre, Martina Crippa, Beatrice Del Pero, Jasmine Keys 10, Kim Mestdagh, Costanza Verona. Allenatore: Georgios Dikaioulakos