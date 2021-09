Eurolega, Famila Schio batte la Tango Bourges e vola alla fase a gironi: cronaca e tabellino

Missione compiuta. Si potrebbe tradurre cosi, con sole due parole, quanto accaduto questa sera al PalaRomare di Schio dove le ragazze della Beretta Famila hanno battuto le forti francesi della Tango Bourges staccando il biglietto per la fase a gironi dell'Eurolega 2021-2022.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Decisamente più sofferta rispetto alla gara di ieri con Valencia, ma alla fine dei 40 minuti di gioco le ragazze guidate da coach Georgios Dikaioulakos hanno inflitto alle rivali 12 punti di scarto guadagnando partita e qualificazione.

La partita. Difficile, dura, equilibrata. Le ospiti partono forte e chiudono il primo quarto avanti di 7 lunghezze. Terribili nella prima frazione di gioco per Schio i colpi di Alix Duchet. Ma nel secondo quarto la musica cambia. Salgono in cattedra Giorgia Sottana e Sandrine Gruda e per Bourges si fa notte. Il Parziale termina 20 a 13 e si va al riposo in parità 35 a 35.

Al rientro dopo la pausa, arriva il quarto più equilibrato, quello dove le due squadre se le danno di santa ragione. Ma Schio, soprattutto nella fase centrale del tempo, ha la lucidità di mettere fra sé e le avversarie un solco importante. Si arriva fino a +11, distacco ridotto a +4 a fine tempo.

Nella quarta frazione le francesi crollano fisicamente e mentalmente. Le scledensi, di contro, spingono sull'acceleratore. E' di otto punti il parziale del gioco che, sommato al vantaggio pregresso, determina un tabellino finale di 69-57.

Quanto alle prove delle singole da segnalare la strepitosa serata di Giorgia Sottana e di Sandrine Gruda, 21 punti a testa con la nazionale francese che piazza un clamoroso 7 su 11 da tre oltre a raccogliere 9 rimbalzi. Applausi a scena aperta e festa finale. Per la Beretta Famila Schio si aprono le porte dell'Eurolega.

Il tabellino ufficiale di Beretta Famila Schio-Tango Bourges 69-57. Parziali: 15-22, 35-35, 51-47, 69-57

Beretta Famila Schio: Beatrice Del Pero, Giorgia Sottana 21, Sandrine Gruda 21, Costanza Verona ne, Martina Crippa 5, Monika Grigalauskyt?, Olbis Andre, Francesca Dotto 3, Jasmine Keys 6, Kitija Laksa 13. Allenatore: Georgios Dikaioulakos

Tango Bourges: Elin Eldebrink, Isabelle Yacoubou 3, Endene Miyem 9, Iliana Rupert 6, Sarah Michel 1, Pauline Astier ne, Laetitia Guapo 4, Keisha Hampton 2, Elodie Godin 6, Alix Duchet 15, Kristen Mann 11. Allenatore: Olivier Lafargue