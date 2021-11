Eurolega, il Beretta Famila Schio vola in Russia per affrontare la Dynamo Kursk

Dopo la bella ed esaltante vittoria del PalaRomare con il Fenerbahce nell’ultima giornata di Eurolega, per il Beretta Famila Schio arriva il match contro la Dynamo Kursk. Le ragazze di coach di Georgios Dikaioulakos sono volate in Russia con l'esplicito obiettivo di espugnare, per la prima volta nella propria storia, lo Sport Concert Complex.

Nelle quattro precedenti gare giocate sul parquet russo le orange sono sempre uscite sconfitte: 63-58 nel 2015, 70-64 nel 2017, 70-65 nel 2019. I precedenti tra Schio e Kursk, in generale, sono quasi tutti a favore delle russe. Per il Famila solo due vittorie: nel gennaio del 2016 (79-72) e nel gennaio del 2020 (70-53).

“Sarà dura - ammette Kitija Laksa - Il viaggio è lungo, è la seconda trasferta consecutiva dopo la sosta. La partita sarà difficile: Kursk dispone di tante giocatrici di talento e difendere su di loro non sarà semplice”.

Ricordiamo che la Dynamo Kursk è al momento il miglior attacco dell’Eurolega con 80,6 punti segnati contro i 68,3 punti delle scledensi. Il principale punto di forza delle russe è rappresentato dalla coppia di lunghe, ex Famila, Howard e Lisec: 20 punti di media per la statunitense, con anche 9 rimbalzi, e 15 punti per la slovena.

Nel pacchetto delle esterne la più incisiva è la guardia Ogunbowale, da segnalare anche il lavoro della Prince, che assieme a Baric è la miglior passatrice della squadra. Coach Karasev può infine contare su una buona dose di talento anche dalla nutrita colonia russa, sempre garanzia di qualità ed efficienza: Kozik, Frolkina e Levchenko su tutte.

Laksa sottolinea la varie difficoltà che si palesano in questa trasferta: “L’aspetto più complicato è che una parte di noi ha giocato in queste settimane, una parte si è riposata ed allenata".

E ancora: "Abbiamo avuto routine diverse. I giorni che abbiamo avuto a disposizione prima di queste partite sono stati utili per ritrovare tutte la stessa lunghezza d’onda”. Dati ai quali si aggiunge l'assenza di Olbis Andrè ancora alle prese con il recupero dopo l'intervento al naso. Diretta streaming della partita alle ore 16:00 sul canale Youtube della Euroleague Women.