Eurolega, il Famila ospita la Basket Landes. Verona: "Imporre subito la nostra identità difensiva"

Per il Beretta Famila Schio è arrivato il momento del debutto ufficiale nella Eurolega 2021-2022. La play Costanza Verona anticipa il match con le francesi della Basket Landes

Dopo aver conquistato l’accesso alla regular season attraverso un difficilissimo girone di qualificazione, per il Beretta Famila Schio è arrivato il momento del debutto ufficiale nella Eurolega 2021-2022. Si parte giovedì 7 novembre, palla a due alle 19.30, al PalaRomare, contro le francesi della Basket Landes. Novità assoluta nel panorama della massima competizione europea per Club. La Basket Landes, infatti, ha guadagnato il gettone di presenza all'Eurolega 2021-2022 vincendo il campionato francese per la prima volta nella sua storia.



“È una formazione molto giovane - spiega al sito ufficiale del Famila Schio Costanza Verona - 23 anni l’età media, ma con degli elementi di grande esperienza. Come contro Bourges ci attendiamo una gara molto fisica, come sempre con le squadre francesi, nonostante siano due avversarie molto diverse. La chiave per vincere sarà imporre la nostra identità difensiva dal primo minuto”.

E', ovviamente, Celine Dumercil punto di riferimento di questo gruppo dall’alto dei suoi 39 anni e con un’esperienza internazionale di livello assoluto. Parliamo di uno dei migliori playmaker del basket europeo in senso assoluto. Tra le altre componenti del roster francese da segnalare l'importante presenza in area di Marianna Tolo, centro di 196 centimetri, la qualità della guardia serba naturalizzata francese Turcinovic e della statunitense Ajemba, arrivata in Francia proprio in questa settimana.

Costanza Verona, ormai uno dei playmaker italiani più affermati in Europa, è al debutto assoluto nell'Eurolega. I sei minuti di impiego contro Valencia sono stati solo un piccolo piacevole assaggio di cosa la aspetta nei prossimi 14 incontri: “Giocare l’EuroLega Women è il sogno di ogni giocatrice. La qualificazione è stata l’antipasto di quello che ci aspetta ora. Da parte mia, passata l’emozione del debutto, ora c’è voglia di dimostrare di essere pronta e a disposizione quando la squadra ne ha bisogno”.

Da segnalare, infine, che da martedì 5 ottobre è a disposizione di Coach Dikaioulakos anche Charli Collier che ha iniziato ad allenarsi con le nuove compagne. La pivot USA, classe 1999, non sarà comunque a disposizione per il vernissage del PalaRomare. Sulla via del recupero invece la Mestdagh e la Gruda. La francese dovrebbe essere della partita.

Partita sarà visibile, per la prima volta, sul nuovo canale LBFTV della Lega Basket Femminile (ch 411 DTT). Il canale, ricordiamo, è disponibile solo su smart tv o attraverso dispositivi che permettano il collegamento della televisione alla rete internet come Google Chromecast ed Apple TV. Per una corretta visualizzazione è consigliato effettuare la risintonizzazione del TV. La gara sarà visibile anche sul canale Youtube della FIBA