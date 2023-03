Euroleague Women, per il Famila Schio la super sfida con Valencia per gara 1 dei quarti di finale

È tutto pronto per il primo atto dei quarti di finale di Euroleague Women. Martedì 14 marzo, alle ore 20, ci sarà la palla a due di gara uno tra Beretta Famila Schio e Valencia Basket.



Le orange, in virtù del secondo posto ottenuto nel gruppo B, avranno il vantaggio del fattore campo e proveranno a prolungare la striscia di imbattibilità casalinga al PalaRomare.

L’obiettivo è il sogno Final 4 che Schio insegue da lungo tempo e che l’anno scorso è arrivato ad un passo dal realizzare (sconfitta in gara 3 a Praga). Record di 9 vittorie e 5 sconfitte nel gruppo A, probabilmente meno equilibrato del girone del Beretta ma non per questo meno competitivo.

In casa, Valencia ha perso solo con Praga e Fenerbahce rendendo La Fonteta un campo difficile per tutte le squadre. Sono solo 4 le straniere (di cui la polacca Kalenik di solo 17 anni) in un roster che basa la sua ossatura sul nucleo delle nazionali spagnole con Alba Torrens (vincitrice di 5 Euroleghe) l’elemento di più alto valore ma che, per problemi fisici, ha giocato solo 7 partite.

Sono state allora Casas, Ouvina, Salvadores, Romero e la giovane Carrera a trascinare le iberiche nel cammino europeo con il contributo importante di giocatrici straniere come la statunitense Cox e la tedesca Guelich.

In corsa è arrivata Cierra Burdick, lunga statunitense classe 93 globetrotter della WNBA, mentre fino a fine anno ha vestito la maglia orange spagnola Christinaki che aveva giocato la preseason con il Famila.

Le orange sono reduci dalla sconfitta dopo un overtime nel derby infrasettimanale del Taliercio che costa al momento la testa della classifica in favore della Virtus Bologna. Arrivano, però, anche da un weekend senza gli impegni del campionato (avendo anticipato a febbraio la sfida interna con Brixia) per preparare al meglio questa partita.

Nell’ultimo Power Ranking della Euroleague Women, il Beretta occupa ora il quarto posto, risalendo di due posizioni questa speciale classifica.

La sfida tra Beretta Famila e Valencia avrà come game sponsor Masep, negozio di articoli sportivi di Thiene ormai storico, visti i 25 anni di attività: lavora con alcune delle marche più affermate nel settore sportivo e, grazie ad uno staff di altissimo livello, offre un servizio completo al cliente sia esso professionista o amatore.

Martedì sera, durante l’intervallo, ci sarà una nuova edizione della gara del tiro da tre punti che tanto sta appassionando il pubblico del PalaRomare quest’anno. In palio accessori sportivi offerti dal game sponsor. Le iscrizioni devono pervenire entro martedì alle 14 alla mail info@familabasket.it, massimo 16 partecipanti.

Biglietti Biglietti disponibili qui: La biglietteria del PalaRomare aprirà alle ore 17.30

Arbitri: Alexandra Stan Romania Zdenko Tomasovic Slovacchia Nikola Perlic Croazia

Le prossime partite

Gara 2 - Venerdì 17 marzo ore 19 Valencia Basket - Beretta Famila Schio (La Fonteta)

Eventuale Gara 3 - Mercoledì 22 marzo ore 20 Beretta Famila Schio - Valencia Basket (PalaRomare)

LA VIDEO INTERVISTA AD ASTOU NDOUR