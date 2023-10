Euroleague Women, il Beretta Famila Schio ospite di Sepsi

Smaltita la delusione della sconfitta nel derby al Taliercio, per Schio è tempo di pensare già alla prossima partita: la prima fuori casa in Eurolega. Domani con palla a due all’inusuale orario delle 18.15 le orange affronteranno Sepsi, quella che Paul Nilsen nel suo personale power ranking ha indicato come fanalino di coda della competizione. Le rumene, infatti, così come Lublino, sembrano tra le squadre meno attrezzate dell’Eurolega ma giocare la prima partita in casa, davanti al pubblico amico, infonderà sicuramente tanta energia per riscattare la sconfitta della prima giornata (83-57 a Saragoza).

Le avversarie

A differenza di Lublino, Sepsi ha un roster ricco di straniere, ben otto a disposizione di coach Mikes: la guardia bulgara Hristova e l’ala svedese Nystrom sono al momento le migliori realizzatrici della squadra con 29 punti complessivi di media; la belga Muvunga sfiora la doppia doppia con i suoi 9,3 punti e 10,7 rimbalzi, mentre la play statunitense Green è una vera macchina da assist fornendone 7,3 di media alle compagne. Le altre straniere sono l’ungherese Gereben, la cipriota Akathiotou, le serbe Jankovic e Mikes (giovanissima, classe 2006). Sepsi ha raggiunto la fase a gironi dell’Eurolega dopo aver superato, in una lotta serrata, Riga nelle gare di qualificazione: 59-54 all’andata e 62-63 al ritorno.

Il Beretta

Le orange hanno bagnato con un netto successo casalingo il debutto in Eurolega, imponendosi con un rotondo 70-50 su Lublino. La sconfitta di domenica nel derby ha dimostrato come il Famila sia un cantiere aperto che ha bisogno di inserire al meglio nelle rotazioni le ultime arrivate: Robyn Parks e Dorka Juhasz. Se il campionato inizia in salita (domenica al PalaRomare arriverà un’altra avversaria tosta, la Molisana Campobasso), il calendario dell’Eurolega sembra un pochino più morbido: questo può aiutare la truppa di coach Dikaioulakos nella ricerca della migliore alchimia di inizio stagione.

Arbitri, Ms. Özlem YALMAN, Turchia, Mr. Vladimir JEVTOVIC, Serbia e Ms. Paulina Karolina GAJDOSZ, Poland. Diretta streaming gratuita sul canale Youtube della Euroleague Women