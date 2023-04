Euroleague Women, Stewart affonda il Famila Schio: svanisce il sogno finale

Un Beretta Famila Schio straordinario mette alle corde Fenerbahce, principale candidata alla vittoria dell’Euroleague Women, per 77-70 dopo aver condotto per tutto il primo tempo. Le gialloblu sono costrette a sudare le proverbiali sette camicie per aver ragione della Cenerentola della manifestazione che alla Kralovka Arena di Praga disputa una partita solo da applausi.

Decisiva la terza frazione (25-14), l’unica vinta nettamente dalle turche e che ha di fatto indirizzato la contesa. Stupenda prova di tutto il collettivo che è rimasto sempre in partita, ha difeso in maniera ottima e in attacco ha trovato in Keys e Mabrey i suoi principali punti di riferimento, riuscendo comunque a smistare molto bene il fatturato di punti.

La partita - Grande cornice a Praga per il primo appuntamento delle Final Four, riferisce in una nota l'Ufficio Stampa della Lega Basket Femminile, Schio però non risente dell'emozione e parte subito bene con uno 0-5 per aprire il match: risposta immediata della squadra turca con un 10-0 su cui c'è lo zampino di un'ottima Stewart.

La panchina di Schio ha un buon impatto con Sottana e Sventoraite, Schio tiene e conduce con personalità, 16-21 a fine primo quarto con il canestro a fil di sirena di Keys. La seconda frazione non cambia lo spartito: Fenerbahce pressa le portatrici di palla di Schio, che però riesce a trovare con continuità il canestro (6/14 da tre), e mantiene la testa avanti nonostante le grandi giocate di una Stewart da 15+7 a metà gara: 36-40.

Il terzo periodo è più complesso per Schio, il Fenerbahce trova equilibrio e alza il volume della sua difesa. Quintetto più fisico che porta la squadra turca sino al 59-48, sul canestro in entrata di Iagupova.

La risposta di Schio è affidata a Keys e Mestdagh per il -7, punteggio con cui si chiude anche la terza frazione: "Orange" in difficoltà ma comunque dentro la partita. L'impressione però è che le avversarie possano piazzare, da un momento all'altro, la zampata decisiva: e arriva nell'ultimo periodo, con l'allungo sino al 69-56.

Schio prova a scalare la montagna con tenacia e arriva anche a -3 con due punti di Keys: poi però emerge nuovamente tutta la forza del "Fener" che respinge di nuovo Schio sino al 77-68. Cambia poco nel finale, è 77-70.

Per Schio adesso solo la "Finalina" per il terzo posto, domenica alle ore 17. Poi sarà tempo di tornare a pensare al rush finale campionato.

Le parole dei protagonisti - Jasmine Keys: “Sapevamo sarebbe stata una gara dura ma l’abbiamo giocata alla grande. Abbiamo perso energia nel 3° quarto ma sono orgogliosa della mia squadra. Abbiamo pagato la mancanza di esperienza a questo livello ma questa si guadagna nel tempo.”

Coach Dikaioulakos: “Volevamo dimostrare a tutti che eravamo qui per vincere: non ci siamo riusciti nella prima partita ma ci proveremo nella seconda. Saremo più intelligenti e avremo più esperienza. Abbiamo giocato un primo tempo eccellente mentre nel terzo quarto abbiamo concesso troppi canestri facili in contropiede su palle perse. Eravamo pronte per la loro reazione, avremmo dovuto costringerle al fallo per l’energia che hanno messo ma non ci siamo riuscite. Un grande grazie ai tifosi, dedichiamo queste final 4 a loro: sono parte integrante della nostra famiglia”.

Il tabellino di Fenerbahce Alagoz Holding-Beretta Famila Schio 77-70

Fenerbahce Alagoz Holding: - 0 Satou Sabally 13, 4 Olcay Cakir 0, 8 Mina Djordjevic ne, 10 Alperi Onar 2, 11 Emma Meesseman 13, 14 Ivana Raca 0, 21 Kayla McBride 2, 22 Courtney Vandersloot 11, 23 Alina Iagupova 12, 30 Breanna Stewart 24, 36 Merve Aydin ne, 41 Kiah Stokes 0. Coach: Marina Maljkovic

Beretta Famila Schio: - 3 Marina Mabrey 11, 4 Martina Bestagno 3, 5 Kim Mestdagh 5, 6 Giorgia Sottana 5, 7 Ajsa Sivka ne, 8 Costanza Verona 6, 10 Rhyne Howard 8, 11 Egle Sventoraite 6, 14 Martina Crippa 0, 31 Jasmine Keys 19, 41 Elisa Penna ne, 45 Astou Ndour 7. Coach: Georgios Dikaioulakos