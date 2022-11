EuroLeague Women, il Beretta Famila Schio fa visita allo Spar Uni Girona

È già stata individuata come Game of the Week da parte dell'Eurolega.

Parliamo della sfida tra lo Spar Girona ed il Beretta Famila Schio, palla a due mercoledì 2 novembre alle ore 20.45, diretta sul canale Youtube di Euroleague Women, Una sfida sempre ricca di fascino nonostante sia una rivalità recente, il primo confronto è solo nel 2019, e le catalane abbiano vinto 4 delle ultime 6 sfide, non perdendo mai in casa.

Ciò nonostante, Beretta e Spar sono due squadre simili che spesso sgomitano per lo stesso posto in classifica e che la sorte ha fatto incontrare un numero considerevole di volte.

Quest’anno, ad esempio, non c’era certezza perché le spagnole hanno dovuto guadagnarsi l’accesso alla stagione regolare passando per il turno di qualificazione contro Villeneuve d’Ascq.

Entrambe le formazioni sono imbattute in campionato (6-0 per le orange, 4-0 per le rossonere) e hanno vinto al debutto europeo con margine risicato: 58-53 per Girona su Basket Landes, 90-82 dopo un tempo supplementare per il Famila contro il DVTK.

I dati della prima giornata vedono uno Schio avanti in quasi tutte le voci statistiche ma è anche noto come lo Spar sia squadra che ami in realtà una pallacanestro dal basso punteggio: anche la filosofia di coach Dikaioulakos parte dalla difesa ma quest’anno può contare su molto talento offensivo che potrebbe essere la chiave per scardinare la serratura spagnola.

Girona è una delle squadre con più straniere a roster (ben 9) oltre ovviamente alla nutrita colonia di spagnole, tra le nazionali più forti del vecchio continente. Tantissime le giocatrici con esperienza europea, volti noti dell’Eurolega: la svedese Drammeh, la statunitense Gardner, la croata Tolo, la lituana Labuckiene, le spagnole Araujo e Flores.

Ha chiuso invece la sua gloriosa carriera la leggenda spagnola Laia Palau, protagonista di tantissime sfide contro il Beretta.

Schio dovrà ripartire con l’atteggiamento mostrato domenica contro Faenza, gara nella quale ha evidenziato miglioramenti nella comunicazione difensiva e nella fluidità offensiva.

Per espugnare il Pavello Fontajau, uno dei campi più caldi d’Europa, sarà fondamentale una prestazione ai limiti della perfezione.

Arbitri Mr. Pavel FUSKA, Slovacchia Mr. Jan BALOUN, Repubblica Ceca Mrs. Özge ?ENTÜRK BAYRAKTAR, Turchia