Euroleague Women, il Famila Schio a Valencia per gara due dei quarti di finale

Grazie alla preziosa vittoria in gara uno (75-63), il Beretta ha ora in mano due match point per staccare il pass per le Final 4 di Eurolega: il primo di questi passa per La Fonteta, il caldo campo di Valencia. Domani, venerdì 17 marzo con palla a due alle ore 19, Schio proverà ad espugnare un parquet sul quale finora, in Eurolega, hanno vinto solo Fenerbahce e Praga.

Lo farà con la consapevolezza di chi ha rischiato tanto in gara uno ma ha saputo reagire da grande squadra nel momento di massima sofferenza e conquistare un successo importantissimo.

Inutile negare la delusione valenciana per una vittoria mancata che, per com’era cambiata l’inerzia della gara nel terzo quarto, sembrava potesse essere la grande sorpresa della serata. Le rotazioni corte hanno sicuramente inciso sul rendimento negli ultimi minuti delle spagnole, arrivate con poca lucidità nel momento chiave del match.

Proprio per questo lo staff medico e tecnico di Valencia sta lavorando assiduamente per recuperare Alba Torrens e Cristina Ouvina, le due grandi assenti al PalaRomare per infortuni al ginocchio. Torrens, vincitrice di 5 Euroleghe, è ai box da un mese e mezzo; Ouvina da tre settimane.

Schio può contare invece ancora sul roster al completo e, l’unico imprevisto sul suo cammino, è stato il ritardo nel volo di ieri che però non crea grandi problemi alla truppa orange.

LA VIDEO INTERVISTA A COACH DIKAIOULAKOS

“La storia dei playoff dice che gara uno è la partita più rischiosa - ha dichiarato in conferenza stampa coach Dikaioulakos - nella quale possono arrivare grandi sorprese: se non accadono lì, difficile avvengano in seguito".

"Penso che, pur sapendo bene che giocheremo in un palazzetto pieno e molto caldo - ha concluso il tecnico delle scledensi - la pressione passi su Valencia. Noi dobbiamo essere intelligenti, aggressive e giocare senza stress”.

La partita sarà visibile in Diretta streaming sul canale Youtube della Euroleague Women. Eventuale gara 3 mercoledì 22 marzo ore 20, PalaRomare di Schio