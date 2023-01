Euroleague Women, al PalaRomare arriva Girona: per le Orange è il classico delle sfide europee

In sette confronti contro Girona due sole vittorie per il Beretta (tra cui quella “beffa” della bolla di gennaio 2021 che eliminò comunque le orange dall’Eurolega).

Due formazioni di livello simile con tante gare punto a punto ma una propensione delle spagnole ad avere spesso la meglio in questi confronti serrati. Le squadre si trovano appaiate in classifica, entrambe con 5 vittorie e 3 sconfitte, ma arrivano a questa sfida con due stati di forma differenti: il Famila ha rimediato due sconfitte nelle ultime due uscite (entrambe in trasferta in Ungheria), lo Spar invece è reduce da due successi su Basket Landes e Avenida.

La gara di domani potrà permettere a Schio il sorpasso in classifica in caso di vittoria, a Girona - in caso di successo - di staccare nettamente le orange in virtù del doppio confronto a favore. All’andata ricordiamo la larga vittoria catalana per 83-63. Girona è uno dei peggiori attacchi della competizione (penultimo con 64 punti segnati) ma è tra le migliori alla voce rimbalzi, uno degli aspetti sul quale il Beretta invece soffre maggiormente.

Le rossonere fanno della difesa una delle loro armi principali ma hanno tanto talento anche in chiave offensiva. Gardner e Tolo, entrambe in doppia cifra, sono i principali terminali d’attacco ma la forza di questa squadra risiede in un collettivo profondo e pericoloso: Drammeh, Cornelius, Labuckiene, Murphy e poi le spagnole Flores, Etxarri e Araujo, assieme all’ultima arrivata Sykes.

Il Famila, che domenica in campionato è tornato a ruggire contro Geas, torna finalmente a giocare davanti al pubblico per una serata che ci si attende di altissimo livello tecnico e spettacolare. Palla a due alle consuete ore 19.30 al PalaRomare.