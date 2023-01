EuroLeague Women, il Famila Schio sfata il tabù Girona: al PalaRomare finisce 70-65

Si rialza il Beretta Famila Schio che vince una partita fisica e tosta con la Spar Uni Girona e torna a fare bottino pieno in EuroLeague Women, finisce 70-65 al termine di 40 semplicemente meravigliosi.

La partita - Buon inizio del Girona con Drammeh e Gardner (15 per lei, la migliore per le spagnole), Schio però tiene con Howard decisamente in partita (cinque punti nella prima frazione) scledensi in contatto 16-17 dopo il primo quarto.

Nel secondo quarto le triple dalla distanza di Verona e Howard (per due volte) danno un po' di ritmo a Schio, che si porta sul +6: la prima frazione si chiude con un libero di Drammeh per il 35-30.

Nella terza frazione Girona prova a rimanere nel match trovando tanta energia da Gardner, si avvicina pericolosamente con la tripla dalla distanza di Cornelius del -1 (43-42), ma viene sempre respinta da una strepitosa Howard, 21 dopo tre quarti: chiuderà a 26.

A chiudere la terza frazione è però Bestagno, che risponde al pareggio di Etxarri con l'and one che chiude il terzo periodo (52-49).

Nell'ultimo quarto, sotto nel punteggio, è ancora Rhyne Howard a guidare le "Orange", quattro punti in fila pesantissimi: in uscita dal timeout, press di Schio che recupera e serve Mestdagh, +6.

La belga e Verona preziosissime nel finale: sono loro a firmare il +10 Schio a 100" dal termine: nel finale Girona prova col fallo sistematico ad accorciare, ma la vittoria è della squadra di casa.

Il tabellino di Beretta Famila Schio-Spar UniGirona 70-65. Parziali: 16-17; 19-13; 17-19; 18-16

Beretta Famila Schio: -

Spar UniGirona: -