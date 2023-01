EuroLeague Women, ultimo quarto decisivo: Il Famila Schio cade a Mersin

Peccato, davvero un gran peccato. Il Beretta Famila Schio cade 79-67 a Mersin in una serata davvero complicata al tiro dall’arco (7/24) e soprattutto delle sue due migliori realizzatrici Mabrey e Howard (4/13 dal campo la prima, 3/11 la seconda).

Nonostante ciò, con un grande sforzo collettivo, le orange sono riuscite a rimanere in partita per 30 minuti e a rientrare anche sul -15 del quarto periodo.

Purtroppo gli episodi hanno raramente sorriso alle scledensi tra palle vaganti e tiri all’ultimo secondo, e l’aggancio non è mai riuscito. Con questa vittoria Cukurova supera in classifica il Beretta quando restano ancora due partite alla fine della stagione regolare.

La partita - Approccio meraviglioso del Famila che in 2 minuti si porta sul 7-0 con Verona, Mabrey e Keys. Mersin sistema la mira, muove bene palla e al 5’ supera con la tripla di Cornelius che, sull’azione seguente punisce ancora dalla distanza. Schio fa confusione in difesa e le padrone di casa riescono spesso ad attaccare il ferro indisturbate.

Fitik segna il massimo vantaggio che Bonner conferma per il 23-17 di fine primo quarto.

Cukurova prova ad allungare ancora con Hollingsworth ma Mestdagh e Bestagno escono bene dalla panchina e portano tanta sostanza: la belga è precisa dall’arco mentre la capitana azzurra dà battaglia in mezzo all’area riportando il Beretta a -3.

A metà quarto Schio riparte bene dal timeout con un break di 7-0 (tripla di Mestdagh e contropiede di Ndour) che, assieme al bellissimo canestro di Mabrey, vale il pareggio a quota 31. Le padrone di casa ritrovano lucidità con le proprie giocatrici più esperte e chiudono avanti il primo tempo 37-33.

Si segna poco al rientro dagli spogliatoi: al 25’ il canestro di Sottana vale appena il 43-40. Ma il Beretta resta a contatto ancora con la capitana che in transizione offensiva colpisce dalla distanza per il -2. Schio purtroppo non trova mai la forza della giocata giusta per il sorpasso e questo dà fiducia alle turche che, con la tripla di Bonner, rispondono ad un’altra grande giocata da tre punti di Sottana: 55-52 alla terza sirena.

L’inerzia cambia decisamente a inizio dell’ultimo quarto.

Le orange si scontrano sul muro difensivo turco che, dall’altra parte, alza i giri del motore: Hayes e Bonner regalano il primo vantaggio in doppia cifra. Mestdagh ridà fiducia con la sua terza tripla di serata ma la punizione è terribile: Cornelius e Bonner rispondono con egual moneta e Cukurova vola addirittura sul +15.

Sembra tutto finito ma il Beretta trova nuove energie e con Mabrey e Howard rientra fino al 74-67. Qui, però, manca l’ultima spinta per rientrare definitivamente e Gray, Williams ed infine Crvendakic sigillano il successo turco per 79-67.

Il tabellino di Cukurova Basket Mersin - Beretta Famila Schio 79-67 (23-17, 37-33, 55-52)

Cukurova Basket Mersin: Yalcin 0, Takmaz 0, Cornelius 9, Fitik 3, Atas ne, Williams 7, Gray 12, Hollingsworth 9, Hayes 15, Crvendakic 4, Bonner 20, Ural Topuz ne

Beretta Famila Schio: Mabrey 15, Bestagno 6, Mestdagh 9, Sottana 8, Verona 2, Howard 9, Crippa 0, Keys 8, Penna ne, Zahui 0, Ndour 10