EuroLeague Women, Beretta Famila Schio costretta all'overtime dal DVTK

A vedere i valori in campo, nessuno si sarebbe aspettato una gara da overtime ma la palla è rotonda ed è anche questo il bello del basket. Il Beretta Famila supera così un combattivo DTVK per 90-82 dopo un tempo supplementare, riacciuffando la partita a pochi secondi dal termine con la rubata di Crippa su rimessa avversaria e l’appoggio in contropiede di Howard.

La Rookie of the Year è stata l’MVP di questa pazza sfida con i suoi 23 punti, le 5 triple segnate e, ovviamente, il canestro del pareggio. Ma capitale è stata la prova anche di Keys, il vero ago della bilancia di questo Famila: 12 punti ma un lavoro difensivo e di sostegno alle compagne imprescindibile.

La partita - Il Beretta impatta benissimo il match: in attacco gira tutto a meraviglia, in difesa mette alle strette l’attacco unghere ed in un amen è già in doppia cifra di vantaggio con la tripla di Howard per il 21-6. Arrivano poi i primi cambi e calano le percentuali anche se la presenza a rimbalzo è costante e permette di sfruttare le seconde occasioni per il 28-17 di Zahui al decimo.

A inizio secondo quarto il primo blackout orange: Miskolc infila una serie di triple in sequenza e firma con Aho il clamoroso sorpasso: 30-31. In oltre 7 minuti Schio segna appena 3 punti tutti dalla linea della carità; serve il rientro in campo delle titolari per tornare a muovere il tabellino: Mabrey dall’arco fa +5 ma Guirantes manda tutti al riposo sul 41-38.

È Jovanovic a prendersi la scena al rientro in campo: due triple micidiali che trovano le risposte di Howard e Mabrey. Schio è più presente sia in attacco che in difesa e si mantiene costantemente sopra di due possessi pieni con Dikaioulakos che tiene in campo lo stesso quintetto per tutto il terzo quarto: 60-55.

Ndour segna subito il +7 ma poi nuovo blackout scledense e le ungheresi non solo si avvicinano ma addirittura sorpassano toccando il + 5 con Green. Howard scuote tutti con la tripla, Keys e Ndour pareggiano ma Jovanovic, su una potenziale palla persa, infila la tripla a fil di sirena del 70-72.

Sull’azione seguente incomprensibile fallo tecnico per flopping fischiato ad Howard: la partita pare chiusa ma Mabrey guadagna un viaggio in lunetta e sulla successiva rimessa, capolavoro difensivo di Crippa che lancia Howard in contropiede per il pareggio a quota 74.

All’overtime il Beretta fa uscire esperienza e talento: Howard costruisce la giocata da tre punti, Mabrey e Sottana puniscono dall’arco per il +7. Le energie in casa Miskolc sono al lumicino, il tempo scorre e Schio guadagna la sofferta prima vittoria europea della stagione per 90-82

"Sapevamo che non avremmo perso questa partita - dichiara Rhyne Howard a fine gara -. Abbiamo avuto degli evidenti cali ma ne siamo usciti da squadra, decidendo di vincere la gara. È stata sicuramente la mia miglior partita in maglia Schio ma sto ancora migliorando l’affinità con le mie compagne per capire cosa vogliono loro da me e cosa posso io dare alla squadra".

"Innanzitutto voglio fare i miei complimenti a Miskolc perché non avevano nulla da perdere e hanno giocato la loro partita al massimo - dichiara George Dikaioulakos - Abbiamo approcciato la gara in maniera perfetta ma poi abbiamo avuto un blackout e non è la prima volta che succede: dobbiamo capire da cosa dipenda e sistemare questo aspetto. L’unico lato positivo è stato che abbiamo ripreso una partita che tutti davano per persa ma sulla quale noi ci abbiamo creduto fino alla fine"

Il tabellino di Beretta Famila Schio-DVTK 90-82. Parziali: 28-17; 13-21; 19-17; 14-19; 16-8

Beretta Famila Schio: Mabrey 19, Bestagno 2, Mestdag 2, Sottana 6, Verona 5, Rhyne 23, Crippa 0, Keys 12, Penna 0, Zahui 4, Ndour 17

DVTK: Green 8, Kanyasi 7, Aho 9, Garbin 10, Bacso DNP, Guirantes 17, Veg-Dudas DNP, Kiss 0, Jovanovic 16, Raernath 15