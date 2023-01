EuroLeague Women, il Famila Schio passa con autorità sul parquet dell'Avenida Salamanca

Era dal 21 febbraio 2012, quasi undici anni, che i tifosi del Famila Schio attendevano una serata come questa. Una serata nella quale il Famila Schio torna ad espugnare il difficilissimo parquet del Pabellón Municipal de Würzburg in Salamanca, il teatro delle gesta dell'Avenida.

Da allora solo sconfitte per le scledensi, come cosi in questa stagione nessuno in EuroLeague Women era passato in terra spagnola. Ma stanotte cambia tutto.

Grazie ad una prestazione maiuscola arriva una vittoria fondamentale, 61-72 il finale una vittoria nella quale ben quattro atlete di Coach Dikaioulakos chiudono il referto in doppia cifra.

La partita - Parte bene il Famila che al termine dei primi 10' di gioco e avanti di +4, 14-18 il parziale. Nel secondo quarto le scledensi piazzano il distacco che risulterà decisivo a fine match.



La frazione termina sul 14-25 per un combinato alla fine del primo tempo di +15, 28-43. Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga l'Avenida spinta da Mariella Fasoula tenta un reazione ma il Famila sa soffrire, resistere e concedere alle padrone di casa un mini recupero di 3 punti.

Si entra così nel quarto conclusivo sul 43-55. Nel quarto finale le padrone di casa danno tutto ma l'inerzia della partita resta tutta nelle mani del Beretta. La frazione si chiude sul 18-17, dato che determina il risultato finale di 61-72.

Arriva cosi la settima vittoria su dieci incontri per il Famila Schio, una vittoria che in attesa del match del Sopron la riporta in testa al Gruppo B della competizione. Si torna sul parquet mercoledì 25 gennaio quando al PalaRomare è di scena il Basket Landes.

Il tabellino di Avenida Salamanca-Beretta Famila Schio 61-72. Parziali: 14-18; 14-25; 15-12; 18-17

Avenida Salamanca: 5 Maite Cazorla 7, 34 Mariella Fasoula 16, 12 Michaela Nne Onyenwere 5, 4 Leonor Rodriguez 7, 13 Andrea Vilaro 6, 21 Bridget Carleton 8, 11 Aleksandra Crvendakic 0, 6 Silvia Dominguez 2, 10 Aleksa Gulbe ne, 17 Jovana Nogic ne, 44 Julia Reisingerova 10. Coach: Jose Vazquez Mougan

Beretta Famila Schio: 10 Rhyne Howard 16, 31 Jasmine Keys 14, 5 Kim Mestdagh 2, 45 Astou Ndour 2, 8 Costanza Verona 5, 4 Martina Bestagno 0, 14 Martina Crippa ne, 3 Marina Mabrey 10, 41 Elisa Penna 0, 6 Giorgia Sottana 7, 42 Amanda Zahui 16. Coach: Georgios Dikaioulakos