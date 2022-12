EuroLeague Women, il Famila Schio riceve il Kangoeroes per l'ultima gara interna del girone d'andata

Una sfida da testa coda. La sesta giornata di Eurolega propone lo scontro tra la prima della classe, il Beretta Famila Schio, ed il fanalino di coda del gruppo B, il Kangoeroes Mechelen. È la seconda partita consecutiva, di tre, nella quale le orange affrontano una squadra ultima in classifica.

Ma se in campionato i pronostici sembrano piuttosto indirizzati, in Eurolega le insidie sono dietro l’angolo. Anche perché l’unica vittoria ottenuta dalle belghe è arrivata ai danni dello Spar Girona, non proprio l’ultima della classe.

La base del roster è composta dalle talentuose giocatrici belghe (settima nel ranking FIBA) con in prima fila le due nazionali Resimont (10,8 punti e 5,4 rimbalzi) e Nauwelaers.

Tre straniere guidano l’attacco del Kangoeroes: la guardia francese Berkani (14,6 punti e 4,4 assist), il pivot statunitense con passaporto cinese Morrison (16,2 punti e 7,6 rimbalzi) e l’altra lunga WNBA Bertsch con 15,4 punti. Sotto la doppia cifra la polacca Rembiszewska con 7,3 punti di media.

Oltre alla già citata vittoria ai danni di Girona, ed esclusa la pesante sconfitta al debutto con Sopron (62-91), per le belghe tutte le altre sfide si sono chiuse con scarto minimo: un solo punto con Miskolc, sette con Avenida e cinque Basket Landes.

Per il Beretta questa è una grande opportunità per conservare il prestigioso primato nel gruppo B di Eurolega in vista dell’ultima giornata di andata a Sopron settimana prossima.

Il rientro dalla sosta per la squadra di coach Dikaioulakos è stato ottimo: vittorie di carattere e sostanza ottenute con Venezia e Cukurova, successo più tranquillo con Brixia Basket.

Partita speciale per Kim Mestdagh che torna ad affrontare dopo tanto tempo una squadra di club belga. Per Schio e Kangoeroes, invece, si tratta del primo confronto assoluto in Eurolega.