EuroLeague Basket Femminile, il Beretta Famila Schio ospita il Salamanca

Le luci del PalaRomare domani si accenderanno su una grande sfida europea, un vero classico della storia dell’Eurolega: il Beretta Famila Schio ospita mercoledì 9, palla a due alle ore 19.30 (diretta streaming sul canale Youtube FIBA e diretta tv su MS Channel, 814 SKY) il Perfumerias Avenida per la terza giornata del girone di andata. @gmail.com>

Il primo incontro tra le due squadre risale addirittura al novembre 2009, l’ultimo invece al gennaio 2018; Schio e Salamanca si sono affrontate ben 12 volte in questi anni con una minima superiorità spagnola di 7 vittorie che indica il grande equilibrio di valori in campo. @gmail.com>

Le iberiche, tra le squadre più performanti degli ultimi anni in Eurolega (terze la scorsa stagione, seconda quella precedente) hanno debuttato con due vittorie ai danni di Mersin e Basket Landes, entrambe con ampio margine e con oltre 80 punti segnati. @gmail.com>

Tutto ciò con un roster non particolarmente profondo con solo 9 giocatrici impiegate fin qui: top scorer l’ala serba Crvendakic con una doppia doppia da 18 punti e 11,5 rimbalzi, seguita dal centro ceco Reisingerova - arrivata in estate da Girona - con 14,5 punti e 8 rimbalzi. Altre giocatrici viaggiano in doppia cifra di media e sono il centro greco Fasoula, e le spagnole Cazorla e Rodriguez (grande ex di questa partita). @gmail.com>

Avenida si presenta come una formazione solida (tratto distintivo della tradizione spagnola), con tanta potenzialità nel pacchetto lunghe che garantisce punti e rimbalzi (Salamanca è il quarto miglior attacco e seconda per rimbalzi). ù @gmail.com>

Ha una buona qualità al tiro e un importante apporto dalla panchina. Il Beretta, dopo l’affannosa vittoria con Miskolc, è incappato in una pesante sconfitta sul campo di Girona. Ora dispone di un’occasione importante per rialzare la testa in casa, con il supporto del proprio pubblico, di fronte ad un avversario di primo livello per poter riportare subito in positivo il record di questa stagione europea. @gmail.com>

“Abbiamo commesso tanti errori nella partita con Girona - spiega coach Dikaioulakos - e anche contro Moncalieri si è vista tanta frenesia in attacco mentre in difesa ci siamo comportati meglio. Quello di cui abbiamo bisogno ora è smaltire un po’ di pressione mentale che abbiamo addosso, sistemare gli errori e migliorare il nostro gioco: questo è quello che ci serve per affrontare al meglio Avenida”. @gmail.com>

La serata di mercoledì 9 si arricchirà ancora con il Val Venosta Day: il marchio altoatesino, già sponsor di maglia del Famila, sarà quindi game sponsor di questa terza giornata di Eurolega. Oltre a ricevere in omaggio il prodotto tipico dell’Alto Adige, la mela, il pubblico domani sera potrà anche partecipare ad un’entusiasmante gara di tiro da tre punti durante l’intervallo: per iscriversi è sufficiente mandare un’email con nome e cognome a info@familabasket.it, in palio splendidi premi offerti proprio da Val Venosta. @gmail.com>