Basket, Domani la Civitus Allianz Vicenza in trasferta a San Vendemiano

Dopo due sconfitte consecutive la Civitus allianz Vicenza cerca il riscatto nella 5a giornata del campionato di Serie B. Al PalaSaccon, contro la Rucker Belcorvo San Vendemiano, i biancorossi vogliono tornare a conquistare i due punti.

Ciocca potrebbe tornare ad avere Petracca a disposizione, che dopo lo strappo patito a fine settembre, potrebbe tornare a disposizione per il match in terra trevigiana.

San Vendemiano ha iniziato la stagione vincendo tre delle prime quattro partite. La forza dei bianconeri è nella difesa, con meno di 70 punti incassati ad incontro ed un netto predominio a rimbalzo. Le statistiche offensive della squadra mettono Sanve nella media del campionato, ma è una squadra ben allenata e in salute che vuole fare un campionato di prim’ordine.

I trevigiani sono una squadra ben costruita e completa in tutti i reparti. Tra i lunghi, spicca il centro/capitano Jacopo Vedovato chge viaggia con 13 punti e 8 rimbalzi di media e con il 67% al tiro da due. Attenzione anche al veterano Patrizio Verri, una garanzia in Serie B, e ai loro cambi, Tommaso Gatto e Alessandro Azzaro. Il playmaker è invece un giocatore di grandissima esperienza come Giacomo Sanguinetti, che fino a due anni fa giocava in A1 con la maglia di Cremona, 12 punti a partita e un ottimo 42% al tiro da tre per lui. Il suo cambio designato è l’under Noah Giacchè, mentre tra i ruoli di guardia e ala piccola si alterneranno un ottimo giocatore di categoria come Giacomo Baldini, ex Bernareggio, che al momento è il miglior realizzatore stagionale dei suoi, e Matteo Nicoli. Più ai margini gli under Andrea Zocca e Marco Borsetto.

Appuntamento al PalaSaccon, palla a due alle 20.30.