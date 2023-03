Coppa Italia Serie A1, ancora una finale: il Famila Schio supera Sassari

Il Famila Wuber raggiunge l’ennesima finale di Coppa Italia della sua storia domando una combattiva Sassari per 88-61. Ad un primo tempo equilibrato, ma vissuto su continui strappi, fanno da contraltare altri 20 minuti dominati dalle orange trascinate da una super Penna autrice di 17 punti con il 100% dal campo. Sottana e compagne conosceranno questa sera il nome dell’altra finalista che uscirà dalla sfida tra Bologna e Venezia.

Primo tempo ad elastico

I primi 3 minuti di gioco vivono su un sostanziale equilibrio con Sassari che mette la testa avanti con i liberi di Gustavsson che costano anche il secondo fallo di Keys: 7-8. Poi il Famila scatena tutta la sua potenza di fuoco costruendo un break di 17-0 trascinato in attacco da Mabrey (già in doppia cifra) e Verona, in difesa da un lavoro eccellente di tutto il quintetto: 24-8 al 7’. Sassari si sblocca con la conclusione pesante di Toffolo aprendo le danze nel tiro dall’arco: arrivano infatti le triple di Makurat, Ciavarella e Penna per il 27-19 del decimo.

Mestdagh e Sottana dalla distanza allungano di nuovo sul +14 che rimane tale anche quando la belga trasforma i liberi per fallo antisportivo di un’irruenta Holmes. Al 15’ si mette in ritmo Thomas con la tripla che scuote le sarde: Holmes e la stessa Thomas riportano la Dinamo sotto di 7 ma è Makurat a chiudere il quarto con la tripla del 43-37.

Un secondo tempo dilagante

C’è voglia di chiudere presto la contesa e la tripla di Keys assieme ai canestri di Ndour ne sono la testimonianza. Ma il Banco di Sardegna non demorde e con Thomas e Makurat rimane a meno sei. La svolta arriva al 25’: gioco da tre punti di Keys, triple di Mabrey e Penna per un break di 14-2 che fa volare le orange sul +18.

Il Famila Wuber ora è più leggero mentalmente e gioca con più serenità: Verona e ancora Penna puniscono dalla distanza per il 72-48 con l’ala bergamasca in grande spolvero toccando i 17 punti personali al 35’. La partita è già in pieno garbage time quando la Dinamo migliora il proprio score soprattutto con i canestri di Toffolo. L’ultima sirena suona sull’88-61 ed il Famila raggiunge la sua ennesima finale di Coppa Italia (domani con palla a due alle ore 20)!

Le voci dei protagonisti

Coach Dikaioulakos: “Abbiamo iniziato molto bene, e abbiamo provato a fare la differenza costruendo subito un vantaggio anche di 14 punti; poi però abbiamo lasciato Sassari rientrare con canestri veloci in contropiede. Chi vorrei in finale? Chiunque preferisca affrontare una squadra piuttosto che un’altra poi paga questo desiderio”.

Jasmine Keys: “Abbiamo affrontato Sassari pochi giorni fa in campionato. La Dinamo gioca molto bene ma nel secondo tempo con una difesa aggressiva abbiamo decisamente sistemato le cose. Giocare ogni 3 giorni? È la Coppa Italia, lo sappiamo e dobbiamo farci trovare sempre pronte”.

Famila Wuber Schio - Banco di Sardegna Dinamo Sassari 88-61 (27-19, 43-37, 64-46)

Famila Wuber Schio: Mabrey 17, Bestagno 4, Mestdagh 10, Sottana 7, Verona 7, Sventoraite 2, Crippa 2, Keys 9, Penna 17, Ndour 13

Banco di Sardegna Dinamo Sassari: Toffolo 11, Mazza 0, Carangelo 6, Arioli ne, Gustavsson 4, Makurat 12, Fara ne, Thomas 12, Holmes 11, Ciavarella 5