Famila Schio, caccia alla Coppa Italia: Giovedì 24 l’esordio con il Fila San Martino di Lupari

Si alza il sipario sulla IFP Cup 2022 e il Famila Wuber è pronto a fare il suo esordio contro le padrone di casa di San Martino di Lupari, domani alle 20.45. “Il Fila organizza questa Final Eight di Coppa Italia - ricorda Verona - per cui vorranno sicuramente far bene davanti al loro pubblico. Sarà una gara molto delicata”.

Già due gli incroci in stagione tra scledensi e lupe: il 28 novembre, ottava giornata, al PalaRomare vittoria orange per 67-60 (Gruda 25 punti, Kelley 24); il 27 febbraio, ventunesima giornata, al Palalupe successo ospite per 64-80 (Mestdagh 20 punti, Milazzo 23). All’andata fu un vero spettacolo pirotecnico nel pitturato tra Gruda e Kelley che tennero la gara in equilibrio fino alle ultime battute; al ritorno, invece, dopo un primo tempo equilibrato Schio prese il largo nel terzo quarto.

Indubbiamente il Famila Wuber è la grande favorita di questa kermesse, non fosse altro per essere la società più vincente nella storia di questa competizione (12 titoli in bacheca, al secondo posto c’è la Pool Comense con 5 trofei) e per essere ancora imbattuta in Italia da inizio stagione. È altrettanto vero, però, che mai come quest’anno la competizione sembra essere molto equilibrata con sfide dal difficile pronostico. “Stiamo vedendo che le partite non sono mai scontate: squadre di prima e seconda fascia danno vita a sfide molto equilibrate e imprevedibili. Aspettiamoci gare molto combattute su tutti i fronti”.

Il Famila Wuber può contare su uno dei roster più profondi del campionato: sarà interessante assistere alle scelte tecniche di coach Dikaioulakos nella gestione del suo pacchetto straniere. Coach Serventi, invece, sarà come sempre privo di Russo e Ianezic, infortunate di lungo corso.

La vincente di questa partita incontrerà in semifinale sabato alle 18 la vincente di Passalacqua Ragusa-Gesam Gas e Luce Lucca che scenderanno in campo domani alle 18. Venerdì invece le sfide tra Umana Reyer Venezia-Allianz Geas S.S. Giovanni e Virtus Segafredo Bologna-La Molisana Magnolia Campobasso. Tutte le partite della IFP Cup saranno trasmesse in chiaro su LBFTV.