Serie B: Troppa Cremona per la Civitus. Vicenza si arrende alla Ferraroni

Squadra in casa

Squadra in casa BP Vicenza

La Civitus Allianz Vicenza si arrende alla Ferraroni Juvi Cremona, troppo forti i bergamaschi che indirizzano il match sin dall'inizio.

Match che prende la via di Cremona soprattutto dopo il secondo quarto, dove i lombardi stringono le maglie in difesa e trovano con continuità la via del canestro andano a riposo all'intervallo lungo sul +18.

Nella ripresa la Civitus prova a rientrare registrando la difesa e provando a ricucire lo strappo ma la montagna da scalare era troppo alta. Cremona porta a casa la vittoria, la sesta di fila, per la Civitus una sconfitta che arriva semplicemente contro un avversario più forte.

Civitus Allianz Vicenza - Ferraroni JuVi Cremona 73-82 (24-28, 11-25, 18-14, 20-15)

Civitus Allianz Vicenza: Alessandro Cecchetti 21 (9/14, 0/0), Andrea Mazzucchelli 15 (6/7, 0/0), Raphael Chiti 14 (1/2, 4/7), Andrea Petracca 9 (3/9, 0/3), Giulio Basso 8 (2/7, 1/2), Fabio Sebastianelli 4 (2/3, 0/3), Fabrizio Piccone 2 (1/1, 0/5), Luca Digno 0 (0/2, 0/3), Marco Massignan 0 (0/0, 0/0), Francesco Giaquinto 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bartolomei 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 - Rimbalzi: 35 11 + 24 (Alessandro Cecchetti, Giulio Basso 9) - Assist: 8 (Raphael Chiti 3)

Ferraroni JuVi Cremona: Ferdinando Nasello 20 (6/8, 1/4), Marco Bona 18 (7/10, 1/4), Enrico maria Gobbato 14 (2/3, 3/7), Carlo Fumagalli 9 (3/4, 1/2), Marko Milovanovikj 9 (2/3, 1/3), Jacopo Preti 5 (1/2, 1/2), Andrea Sipala 5 (2/5, 0/0), Niccolò Giulietti 2 (1/1, 0/0), Elvis Vacchelli 0 (0/0, 0/2), Matteo Tonello 0 (0/0, 0/1), Andrea Villa 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 16 - Rimbalzi: 31 4 + 27 (Enrico maria Gobbato 9) - Assist: 18 (Enrico maria Gobbato 4)