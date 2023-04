Serie B: La Civitus torna davanti al proprio pubblico. Carr: "Abbiamo bisogno dei nostri tifosi"

Torna a giocare davanti ai suoi tifosi dopo oltre un mese la Civitus Allianz Vicenza che domenica alle ore 18 affronterà Desio, battuto all’andata per 60-61 con un canestro a fil di sirena di Cucchiaro nell’ultima gara prima della pausa di fine anno. In settimana i biancorossi si sono spostati per gli allenamenti al palaLaghetto, per lasciare spazio al campionato studentesco nazionale di robotica organizzato dall’Itis Rossi al palaGoldoni.

“Le tre sconfitte consecutive ci avevano tolto sicurezza – sono le parole di coach Manuel Cilio – a Reggio Calabria serviva un successo e l’approccio alla partita è stato deciso, siamo una squadra completamente nuova e primi in classifica come utilizzo degli Under, fino a qui abbiamo fatto una buonissima stagione”.

I lombardi sono attualmente da soli al quarto posto che garantirebbe i playoff e la B Eccellenza, ma hanno una partita in meno rispetto alla Virtus Padova che deve recuperare la gara contro Vicenza. Il classico derby è in programma per mercoledì 3 maggio alle ore 20.30 al palaGoldoni. Nell’ultimo turno la Rimadesio ha battuto largamente Capo d’Orlando con Maspero e Molteni sugli scudi e un secondo tempo da 53-32 di parziale.

Contro Desio all’andata Cilio era partito con il 18enne Carr in quintetto e anche domenica, vista l’assenza di Campiello per un problema muscolare, ci sarà bisogno del suo apporto sotto canestro. Nell’ultima gara vinta sul campo della Viola ha giocato 16 minuti con 6 punti e 6 rimbalzi:

“A Reggio Calabria ho provato a dare il massimo – afferma Carr – ho ascoltato i consigli del coach e dei compagni, ad esempio correndo più dei loro lunghi, ed è andata bene”.

“Contro Desio siamo in casa e ci aspettiamo l’aiuto del nostro pubblico – conclude – io proverò a dare il massimo cercando di dare un po’ di minuti di riposo ai nostri lunghi”.

Arbitri dell’incontro Giustarini e Frosolini di Grosseto.