Serie B: la Civitus Allianz Vicenza travolta dalla Virtus Ragusa che espugna il PalaGoldoni

La Civitus Allianz Vicenza viene sconfitta per la seconda volta in questa stagione da Ragusa che espugna il palaGoldoni trascinata dal gigante di 208cm Cassar che chiude a 26 punti (con anche un 3/5 da tre) e 18 rimbalzi catturati sotto i tabelloni. I siciliani scappano sul finire del secondo periodo con una serie di tiri dalla lunga che infliggono il massimo svantaggio alla Civitus sul -11 all’intervallo lungo, con il lungo maltese classe ’99 già in doppia doppia a quota 14 punti e 10 rimbalzi.

I primi sentori di una serata difficile c’erano stati dopo solo 1 minuto di gioco: Cilio vede qualcosa che non va nella sua squadra e chiama time out. La Civitus comincia ad ingranare e chiude in vantaggio di 3 i primi dieci minuti grazie alla tripla di Giaquinto (miglior marcatore tra i biancorossi con 14) sulla sirena del primo quarto. Poi il parziale di 8-22 in favore degli ospiti indirizza la sfida già a metà gara. La musica non cambia nemmeno al rientro dagli spogliatoi ed è subito +19 per Ragusa dopo 2 minuti, con una scarica di triple in successione (42% all’arco). Epifani da oltre metà campo allo scadere del terzo periodo suggella una serata da incorniciare per i suoi.

Per Vicenza la settimana prossima c’è già l’opportunità del riscatto contro Palermo ultimo in classifica, di nuovo alle ore 17 al palaGoldoni.

Civitus Allianz Vicenza – Virtus Ragusa 57-82 (19-16, 8-22, 11-23, 19-21)

Civitus Allianz Vicenza: Francesco Giaquinto 14 (1/4, 3/6), Luca Brambilla 11 (2/5, 2/7), Dorde Tomcic 11 (2/7, 0/1), Riccardo Bassi 7 (3/7, 0/0), Valerio Cucchiaro 6 (2/6, 0/5), Andrea Campiello 4 (2/6, 0/1), Niccolò Petrucci 4 (1/4, 0/5), Andrea Pavan 0 (0/1, 0/1), Marco Massignan 0 (0/1, 0/0), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0), Alberto Pendin 0 (0/0, 0/0), Nicolo Ianuale 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 – Rimbalzi: 34 9 + 25 (Dorde Tomcic 7) – Assist: 7 (Valerio Cucchiaro, Andrea Campiello, Niccolò Petrucci 2)

Virtus Ragusa: Kurt Cassar 26 (6/15, 3/5), Roberto Chessari 14 (2/6, 3/6), Franco Gaetano 12 (4/9, 0/1), Giovanni Ianelli 10 (0/1, 2/4), Giorgio Calvi 8 (4/4, 0/0), Andrea Sorrentino 5 (1/7, 1/3), Andrea Epifani 5 (1/2, 1/3), Matteo Zanetti 2 (1/4, 0/1), Simon Ugochukwu andrew 0 (0/1, 0/1), Filippo Valenti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 – Rimbalzi: 56 17 + 39 (Kurt Cassar 18) – Assist: 13 (Roberto Chessari 6)