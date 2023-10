Civitus Allianz Vicenza: esordio con vittoria

Straordinaria impresa dalla Civitus Allianz Vicenza, che batte la quotata Chieti 92-79, nella gara d'esordio del campionato di Serie B Nazionale, girone B. I biancorossi dominano il match, con un leggero calo nel finale, che non influisce sul risultato. In apertura è subito 12-0 per i padroni di casa che trovano, però, l'allungo decisivo dopo l'intervallo lungo (50-33). Sul finale Vicenza concede e Chieti si porta a -6 (83-77) ad un minuto dal termine, ma Cucchiaro e Cernivani chiudono il match a 92 a 79. Prestazione convincente dei ragazzi di Cilio, contro una delle più quotate formazioni del girone B. Su tutti ottima prova di Cucchiaro, Brescianini e Brambilla.

IL TABELLINO

Civitus Allianz Vicenza - Chieti Basket 1974 92-79 (22-9, 24-24, 27-23, 19-23)

Civitus Allianz Vicenza: Valerio Cucchiaro 24, Giovanni Brescianini 12, Luca Brambilla 11, Stefano Cernivani 10, Diego Terenzi 9, Alessandro Riva 8, Luca Antonietti 6, Andrea Ambrosetti 6, Andrea Campiello 6, Drjibril Mattia Fall 0 (0/0, 0/0), Andrea Pavan 0, Alberto Pendin 0

Tiri liberi: 22 / 28

Chieti Basket 1974: Edoardo Tiberti, Alessandro Paesano 18, Juan Rodriguez suppi 10, Enzo damian Cena 9, Maurizio Del testa 8, Leonardo Ciribeni 6, Gabriele Berra 6, Thomas Reale 2, Loris Masciopinto 0, Andrea Leonetti 0

Tiri liberi: 25 / 30