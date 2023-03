Serie B: Civitus Allianz Vicenza - San Vendemiano atto III. Cernivani: “La sconfitta con Orzi ci è servita, ora massima attenzione”

Sabato 25 marzo alle ore 20.30 (arbitri Bernassola e Silvestri di Roma) andrà in scena il terzo atto stagionale della sfida tra Civitus Allianz Vicenza e Rucker San Vendemiano.

La prima gara ufficiale dei biancorossi fu proprio al palaSaccon nel turno di Supercoppa: finì 69-62, dopo che la squadra di Cilio a sorpresa aveva condotto l’incontro per larghi tratti, toccando anche i 14 punti di vantaggio nel primo tempo. Hadzic con 20 punti aveva fatto la differenza nei minuti finali, ma tutto il roster dei trevigiani è di alto livello. Dal mercato sono arrivati il lungo Dieng e il play Palermo, per far fronte agli intoppi degli infortuni, ma la squadra allenata da Mian sta trovando qualche difficoltà di troppo nelle partite casalinghe, con passivi notevoli. Già all’andata giunse al palaGoldoni, vincendo poi di nuovo di sette lunghezze 74-81 con i berici, dopo una sconfitta sul proprio parquet contro la Virtus Padova. E negli ultimi due mesi il suo campo è stato violato anche da Desio, Lumezzane e Mestre. Una settimana fa contro la Virtus la Rucker ha ceduto per 74-73 e ora si sono ridotte a 4 le lunghezze in classifica su Padova e Desio dalla terza piazza.

La Civitus, invece, è staccata di soli 2 punti dall’ambito quarto posto e vincere sabato consentirebbe un bel passo in avanti. L’Allianz arriva all’appuntamento dopo la sconfitta contro la corazzata Orzinuovi e a suonare la carica è il capitano Cernivani, fuori per l’infortunio al ginocchio sul quale in settimana ha effettuato una visita di controllo a Reggio Emilia che è risultata positiva: “tra un mese potrò ricominciare a fare qualcosa in mezzo al campo – spiega – ma il mio ritorno ufficiale sarà nella prossima stagione”.

“Con Orzinuovi è stata una partita complicata, hanno messo un’intensità che non ci aspettavamo: abbiamo sbattuto contro un muro, ma ci è servito perché la squadra già da martedì si è allenata in modo diverso”.

“Per andare a vincere contro squadre di alto livello – continua – bisogna fare un passo in più e sicuramente ci può essere utile anche per affrontare la partita di sabato e per i prossimi scontri diretti”.

“Sanve ha perso Perin e Gatti – conclude Cernivani – ma sarà una partita complicata anche perché avranno una gran voglia di rivalsa dopo la sconfitta di domenica con Padova, noi dobbiamo pensare a mettere in campo il massimo dell’impegno e dell’attenzione”.