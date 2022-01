Serie B: La Civitus Allianz Vicenza lotta ma non basta. Il derby lo vince Padova

Seconda sconfitta consecutiva per la Civitus allianz Vicenza che cade in casa nel derby contro la Virtus Padova.

I biancorossi si arrendono al cospetto di una Virtus in un grande momento che conquista la quarta vittoria consecutiva. Una partita in cui Vicenza ha praticamente sempre inseguito in un'altalena che ha portato i padroni di casa anche dal -21 al -1. L'Allianz ha lottato e ha provato l'impresa arrivando, nel quarto periodo, ma non è bastato.

Un'altra sconfitta per Vicenza, dopo quella contro Bernareggio, arrivata però in modo diverso con i biancorossi che hanno lottato fino alla fine contro una squadra in grande forma.

Per Padova una grande vittoria, la quarta di fila, che ora può definitivamente inserire i ragazzi di De Nicolao nella corsa ai play-off.

VICENZA – ANTENORE ENERGIA 73-83 (17-23, 32-47, 56-61)

VICENZA: Mazzucchelli 13, Bastone 9, Piccone 13, Petracca 6, Sebastianelli 4, Piccoli 4, Cecchetti 19, Chiti 5All. Ciocca

ANTENORE ENERGIA: Cecchinato 17, Pellicano 4, Bocconcelli 23, Schiavon 5, Marangon, Ferrari 6, Lusvarghi 9, Calvi 5, Lovisotto 6, De Nicolao 8 All. De Nicolao