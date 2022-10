Civitus Allianz Vicenza: Si chiude il tour siciliano d’ottobre, Cucchiaro: “abbiamo molti margini di crescita”

Arriva la terza partita in Sicilia nel mese d’ottobre per la Civitus Allianz Vicenza, un terno al Lotto concesso dal sorteggio del calendario che vedrà impegnati i biancorossi domenica 23 ottobre alle ore 18 al PalaMangano contro il Green Palermo. Dopo la vittoria al supplementare contro Capo d’Orlando e la sconfitta di un soffio a Ragusa, la Civitus proverà a sbancare il parquet del capoluogo siciliano dove nella sua unica gara in casa i Green hanno superato con una bella prova proprio Ragusa. Palermo però ha solo due punti in classifica per le due sconfitte lontano dalle mura amiche e nell’ultima giornata di serie B ha ceduto a Desio per 95-81.

L’ultimo precedente tra Vicenza e Palermo risale al 22 aprile 2018 quando la squadra allenata da Silvestrucci vinse l’ultima partita della regular season e, grazie alla concomitante sconfitta di Crema sul parquet di Faenza, ottenne il terzo posto. In campo da una parte Andrea Campiello, il quale con 19 punti ha propiziato la rimonta biancorossa nel secondo tempo, mentre dall’altra parte in maglia verde c’era l’ex centro biancorosso dello scorso anno Alessandro Cecchetti. L’ultimo precedente per la società berica sul parquet del palaMangano risale, invece, all’andata di quel campionato quando si impose per 72-78.

Quest’anno Palermo è una neopromossa tornata in serie B con diverse conferme e alcune novità, tra cui il tiratore Dario Masciarelli preso da Montegranaro e il playmaker Valerio Costa arrivato da Civitanova. Costa ha vestito anche la maglia di Vicenza, dopo essere arrivato nel mercato invernale, per una sola partita, vinta contro la capolista Bernareggio, prima dello stop ai campionati per il lockdown dovuto alla pandemia da Coronavirus.

Ora il playmaker titolare dell’Allianz si chiama Valerio Cucchiaro, 21enne da Frosinone, che sta stupendo molti per la maturità dimostrata finora in campo: “E’ una grande responsabilità – racconta – siamo una squadra giovane e abbiamo molti margini di crescita: lo stiamo facendo vedere in queste prime uscite, dobbiamo correre e difendere sempre di più”.

“Io do il massimo nella parte difensiva – continua – poi in attacco cerco di sistemare la squadra, a volte è più complicato per il fatto che siamo giovani, ma per il momento sta andando bene, a parte il secondo quarto abbiamo fatto una buona partita anche nella sconfitta di Ragusa”.

“Ora finiamo il tour de force in Sicilia – conclude Cucchiaro – adesso a Palermo dobbiamo continuare a difendere e a giocare in attacco come stiamo facendo”.